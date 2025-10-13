Mjesečni račun za struju 14 KM: Sazidao kamin kojim grije cijelu kuću, a samo jednom loži u 24h

Inovacija je oduševila sve, a računi za struju, kako tvrdi, drastično su pali.

Dok većina građana razmišlja o tome kako da preživi predstojeću zimu sa rastućom cijenom peleta, drva i struje, Almir Šestan iz Lohinje kod Gračanice pronašao je rješenje koje bi moglo da promijeni način grijanja mnogih domaćinstava.

Ovaj vrijedni majstor i inovator vlastitim rukama izgradio je kamin koji grije cijelu kuću uz samo jedno loženje dnevno, a sve zahvaljujući pametnom sistemu akumulacije toplote.

"Ovo je kamin na koji grijemo kompletnu kuću! A kad se dostigne određena temperatura 75-80 stepeni, ložim samo jednom u 24 sata! Za 9 mjeseci uštedio sam 3.000 maraka na struji, što je u evrima okruglo 1.500", kaže Almir, koji je napravio bum svojom izjavom.

Kamin koji štedi stotine maraka

"U mene se na računu vidi... 14,5 maraka mjesečno ja plaćam struju i ne štedim je više, a što bih i štedio. Evo, loženo jutros, a 90 stepeni pokazuje! A sljedeće loženje je sutra ujutru", kaže on uz osmijeh.

Almir je ispričao kako je došao na ideju da sazida ovaj kamin.

"Nisam ovo nigdje vidio. Prije toga sam imao neki kamin od 1.300 maraka i nije se pokazao - potrošiš 7-8 kanti drva, a ne možeš da se ugrejiš. Imao sam ovaj prostor, uzeo sam stirodur, 30 cigli i razmišljao kako da zauzme što manje prostora, a da zadržim temperaturu i sav mogući plamen... Malo papir, malo olovku, iscrtao da li se to može izvesti i onda sam shvatio da može", kaže Almir i dodaje:

"Napravio sam kružni tok, u ovom kaminu ima oko 18 metara kanala, i na kraju hladan dim izlazi iz kamina. Kamin ima 5 vratanaca za čišćenje, a unutra je 90 komada šamotne cigle. Na kaminu stoji i mali ventilator koji toplotu šalje dalje po sobi", kaže ovaj majstor.

Učio za konobara, zarađuje kao majstor

Inače, učio je za konobara, završio je ugostiteljsku školu, ali to nikad nije radio jer ga nikad nije zanimalo, zaposlen je u jednoj firmi u kojoj radi kao majstor. A kamin je potpuno sam osmislio, napravio i sazidao. Kuća mu je ogromna, na krovu i u dvorištu ima solarne panele, a kaže, ima ih i na njivi. Sve što struje prikupi od solara, skuplja u akumulatore za šta su mu tvrdili da to nikako ne može.

"Ja kažem da može. Sve ručni rad, najjeftiniji", kaže ponosno Almir i dodaje da odavno više ne štedi struju.