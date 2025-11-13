logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić najavio velike promjene: Manji troškovi, jača kontrola i nova ulaganja u energetiku 1

Minić najavio velike promjene: Manji troškovi, jača kontrola i nova ulaganja u energetiku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je nužno urediti sistem elektroprivrede kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada.

Minić najavio transformaciju Elektroprivrede RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Na smanjenje troškova se odnosi zadatak da sva zavisna preduzeća `Elektroprivrede Srpske` u roku 15 dana dostave svoj plan", istakao je Minić na konferenciji za novinare nakon tematske sjednice Vlade.

Jedan od zaključaka, naveo je on, jeste kako napraviti hijerarhiju kontrole unutar preduzeća kako bi se vršila kontrola nabavki i radnika.

"Neophodna je kompletna transformacija", poručio je Minić govoreći o radnoj snazi u "Elektroprivredi".

Minić je naveo da je proizvodnja električne energije u proizvodnim kapacitetima "Elektroprivrede" skuplja od iznosa po kome se električna energija isporučuje građanima.

"Ja sam optimista, vjerujem da će se ovo stanje srediti, samo treba zasukati rukave", rekao je Minić.

On je dodao da je ulaganje u elektroenergetski sistem Srpske nužno.

"Pogotovo kada su u pitanju termoelektrane. Neophodan je i završetak svih aktivnosti kada je riječ o izgradi hidroelektrana, te i gradnja vlastitim kapacitetima solarnih elektrana", naglasio je Minić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić Elektroprivreda RS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hercegovina

Sada ce po tebi biti krivi radnici za sve ovo. Pa cete umjesto da nam podignete zasluzene plate, vi strucnjaci ici u rezove. Manje plate nego komunalci imamo. Za sta smo isli u skolu da sada prezivljavamo?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ