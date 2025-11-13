Vlada Srpske traži reorganizaciju “Elektroprivrede”: Đokić poručio da sistem mora biti stabilan

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je cilj današnje tematske sjednice Vlade Srpske o stanju u "Elektroprivredi" osigurati stabilan elektro sistem, koji će građanima pružiti dovoljno električne energije.

Izvor: Vlado Krstić, Srna

On je rekao da je zaključak sjednice da svi koji su uključeni u sistem moraju promijeniti svoj rad.

"Sva preduzeća imaju obavezu da u 15 dana izrade planove i mjere reorganizacije i dostave ih Ministarstvu i Vladi", rekao je Đokić.

Stanje u energetskom sektoru regiona, kaže Đokić, mijenjalo se u proteklih 10 godina i to zbog direktiva koje je donosila EU.

"Nastajale su burne promjene. Definisan je princip da se trebaju sve aktivnosti usjeriti na proces dekarbonizacije", rekao je Đokić.

On je naveo da je tome pristupila i Republika Srpska i donijela više zakona u oblasti energetike.

"U Evropi se nakon rata između Rusije i Ukrajine bitno promijenila energetska slika i odnosi u svim evropskim državama", rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

To je, dodao je Đokić, pravilo ozbiljne poremećaje koji su pogađali i Republiku Srpsku.

"2022. godine smo imali probleme sa radom RiTe Ugljevik, dolazilo je do havarija, imali smo 31 ispad, i morali kupovati zamjensku energiju", rekao je Đokic navodeći da su ti troškovi kupovine električne energije bili izuzetno visoki.

On je ukazao i na poteškoće u toj godini vezane za lošu hidrološku situaciju.

"To je u velikoj mjeri uticalo na situaciju u matičnom preduzeću", rekao je Đokić nakon sjednice Vlade.

Vlada Republike Srpske održala je danas u Banjaluci tematsku sjednicu o stanju u preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske".

(Srna/Mondo)