Minić upozorio direktore ERS-a i termoelektrana: "Ako se ne oglase slijede ozbiljne mjere"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić očekuje da se oglase direktori "Elektroprivrede Republike Srpske" i rudnika i termoelektrana Ugljevik i Gacko zbog stanja u termoelektrana, naglasivši da u suprotnom slijede ozbiljne mjere.

"Očekujem da će se generalni direktor ERS, direktori zavisnih preduzeća RiTE Ugljevik i Gacko, ali i resorni ministar danas obratiti javnosti zbog stanja u termoelektranama. Ukoliko se to ne desi, slijede ozbiljne mjere", napisao je Minić na Iksu.

Kako je istakao, dosta je skrivanja i prebacivanja odgovornosti.

U Termoelektrani "Gacko" jutros je došlo do kraćeg zastoja u proizvodnji jer je pukla cijev na kotlovskom postrojenju, a povratak na mrežu očekuje se večeras ili u najskorijem periodu, izjavio je Srni direktor Maksim Skoko. 

(Srna)

Savo Minić ERS Elektroprivreda RS RiTE Ugljevik RiTE Gacko

