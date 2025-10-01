Minić najavio nova pravila: Uredba o upotrebi mobilnih telefona u školama uskoro na snazi

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će uskoro biti pripremljena uredba o načinu korištenja mobilnog telefona u školama.

Izvor: Shutterstock

Minić je upozorio da vršnjačko nasilje često nije samo fizičko, te da se sve češće dešava putem društvenih mreža i mobilnih telefona.

"Tako da ćemo ubrzo pripremiti uredbu o načinu korištenja mobilnih telefona i drugih uređaja u školama, i to će biti još jedan kolosijek realizacije kampanje `Škola koja čuje`", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je ukazao da se problemom vršnjačkog nasilja društvo mora baviti permanentno.

On je prije početka javnog časa za direktore osnovnih i srednjih škola u okviru kampanje "Škola koja čuje", rekao da se vršnjačko nasilje najčešće ne čuje i ne vidi, te da je neophodno steći vještine da se ono prepozna i pravovremeno reaguje.

"Reakcija mora stići sa tri segmenta, iz škole, porodice i društvene zajednice. Moramo raditi na kreiranju zdravog društva, jer su to naša buduća pokoljenja", naveo je Minić.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da je kampanja "Škola koja čuje" dio dugoročnog projekta "Škola bez nasilja" i ima zadatak da ojača škole, nastavnike, učenike i roditelje da prepoznaju svaki oblik nasilja i da ih spriječe.

On je naveo da resorno ministarstvo i nadležne institucije već sprovode niz aktivnosti kako bi se svaki oblik nasilja u školi sveo na minimum, te da su već zabilježeni i rezultati.

"Broj neželjenih slučajeva vršnjačkog nasilja krajem 2024. godine, kada ih je bilo 168, krajem juna 2025. godine smo sveli na 63", istakao je Golubović.

Psiholog Maja Zimonja rekla je da je slogan kampanje "Slušajte šta vam djeca ne govore", te da se time želi skrenuti pažnja na dijete koje je žrtva svojih životnih okolnosti, a potom nasilnik.

"Želimo skrenuti pažnju roditeljima, ali i nastavnicima, da ono dijete koje ćuti, koje trpi i koje je nevidljivo u učionici, treba da bude prepoznato kao neko kome treba da se pruži adekvatna pomoć", kaže Zimonja.

Ona je napomenula da je za dijete koje je i žrtva ili posmatrač porodičnog nasilja, upravo škola prva instanca gdje treba da dobije pomoć.

