Jezivo vršnjačko nasilje u Pljevljima: Pijani tinejdžer (16) isprebijao vršnjaka (17) i nanio mu frakturu lobanje

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

"Državni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem, izjasnio se da u radnjama šesnaestogodišnjaka postoje osnovni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, odredi dalja nadležnost", saopštili su iz Policijske uprave.

Pljevaljska policija uhapsila je maloljetnika (16) zbog sumnje da je drugog maloljetnika (17) udario pesnicom i teško ga povrijedio, nanevši mu frakturu lobanje, saopštila je danas Policijska uprava (PU).

"Naime, Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja obaveštena je danas oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloljetnika, i da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć. O događaju je odmah obavešten Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji su službenici u kratkom roku zbrinuli povrijeđeno lice, koje je zatim transportovano na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore u Podgorici", navodi se u saopštenju.

Iz PU su dodali da su policajci došli do sumnje da je fizičkom obračunu prethodio verbalni sukob između dvojice maloljetnika, starosti 16 i 17 godina, te da je šesnaestogodišnjak, za kog je alkotestiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,85 promila, udario pesnicom oštećenog, nakon čega je on pao na beton i tom prilikom zadobio tešku tjelesnu povredu – frakturu lobanje.

