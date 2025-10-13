logo
Minić: Tražio sam na uvid sve ugovore sa kompanijom "Komsar"

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Vlade RS Savo Minić izjavio je da je kompaniji „Komsar enerdži Republika Srpska“ do sada isplaćeno 30 miliona KM za preuzimanje koncesije u Ugljeviku, te da je zatražio da mu budu dostavljeni svi dosadašnji ugovori u vezi s tim projektom.

26.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Razgovarao sam i sa Lukom Petrovićem, direktorom Elektroprivrede Republike Srpske, koji je pojasnio da se radi o preuzimanju firme koja ima četiri koncesije. Tražio sam da vidim razloge zbog kojih ti projekti nisu realizovani“, rekao je Minić.

On je dodao da je od Ministarstva finansija zatražio informacije o načinu isplate i raspoloživim sredstvima.

„Upoznat sam da su sredstva planirana i obezbijeđena. Više detalja imaću u narednim danima. Ništa se neće preduzimati dok ne dobijemo sve informacije o kompaniji ‘Komsar’, njenom statusu i dozvolama“, poručio je Minić u izjavi za novinare u Banjaluci.

