Minić: Tražio sam na uvid sve ugovore sa kompanijom "Komsar"

Predsjednik Vlade RS Savo Minić izjavio je da je kompaniji „Komsar enerdži Republika Srpska“ do sada isplaćeno 30 miliona KM za preuzimanje koncesije u Ugljeviku, te da je zatražio da mu budu dostavljeni svi dosadašnji ugovori u vezi s tim projektom.

„Razgovarao sam i sa Lukom Petrovićem, direktorom Elektroprivrede Republike Srpske, koji je pojasnio da se radi o preuzimanju firme koja ima četiri koncesije. Tražio sam da vidim razloge zbog kojih ti projekti nisu realizovani“, rekao je Minić.

On je dodao da je od Ministarstva finansija zatražio informacije o načinu isplate i raspoloživim sredstvima.

„Upoznat sam da su sredstva planirana i obezbijeđena. Više detalja imaću u narednim danima. Ništa se neće preduzimati dok ne dobijemo sve informacije o kompaniji ‘Komsar’, njenom statusu i dozvolama“, poručio je Minić u izjavi za novinare u Banjaluci.