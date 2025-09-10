logo
Đokić: "Gas-res" vodi završne pregovore sa „Komsarom“ o preuzimanju kompanije

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je preduzeće "Gas-res" zaduženo u ime Vlade za završne pregovore sa kompanijom "Komsar enerdži grup limitid" o zaključivanju ugovora o regulisanju međusobnih odnosa.

15.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Đokić je rekao da Vlada Srpske još nije isplatila novac, kao i da će preduzeće "Gas-res" o svemu informisati Vladu.

"Nakon toga slijedi preuzimanje kompanije i stičemo pravo da možemo na tom prostoru dalje razvijati rudarsku proizvodnju i planirati energetski razvoj tog rejona", rekao je Đokić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da su aktivnosti u vezi sa gipsarom Ugljevik zasnovane na saradnji sa kineskom kompanijom koja i dalje želi da razvija taj projekat.

"Nemamo nikakvu informaciju da su od toga odustali", poručio je Đokić.

Vlada Republike Srpske donijela je u januaru odluku o davanju saglasnosti preduzeću "Gas-res" za vođenje pregovora sa "Komsar enerdži grup limited" u vezi sa otkupom vlasničkog udjela u "Komsar energdži Republika Srpska".

Preduzeće "Komsar Energdži Republika Srpska" Banjaluka je nosilac koncesije za izgradnju i korištenje Termoelektrane Ugljevik tri sa tri prateće koncesije - dvije za eksploataciju uglja na ležištima Ugljevik Istok dva i Delići kao i Peljave-Tobut, te jedne za eksploataciju krečnjaka na ležištu Baljak u ovoj opštini.

Budući da je "Komsar energdži Republika Srpska" Banjaluka nosilac koncesionih prava na ležištima uglja koja se graniče sa eksploatacionim poljem u ovom rudniku, od strateškog je značaja za funkcionisanje energetskog sistema Srpska i "Elektroprivrede Republike Srpske" da se za Rudnik i Teroelektranu "Ugljevik" obezbijede neophodne količine uglja za njen nesmetan rad u budućnosti.

(MONDO/Srna)

komsar Petar Đokić Vlada RS RiTE Ugljevik

