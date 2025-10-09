RTRS organizuje debatu o stanju u ERS: Petrović pristao, čeka se Blanuša

Radio televizija Republike Srpske (RTRS), pozvala je Luku Petrovića, generalnog direktora Elektroprivrede RS i Branka Blanušu, predsjednika Odbora za energetiku SDS-a, na TV debatu u nedjelju, 12. oktobra u 20.10h, u sklopu emisije "Aktuelno".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

RTRS je na ovaj način odgovorio na zahtjev SDS, tačnije Marinka Božovića, visokog funkcionera te stranke, a onda i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske kojem je CIK BiH oduzela mandat, da se na javnom servisu organizuje TV duel na kome bi Petrović i Blanuša govorili o stanju u Elektroprivredi RS.

"Nakon što je SDS na konferenciji za novinare ispred RTRS-a tražio da se organizuje emisija na temu stanja u Elektroprivredi i da gosti budu direktor ERS-a Luka Petrović i prof. dr Branko Blanuša, predsjednik Odbora SDS-a za energetiku i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima, javni servis je uputio poziv na obje adrese", poručeno je iz RTRS.

Kako su saopštili iz javnog servisa, Petrović je potvrdio svoje učešće u debati, dok odgovor Blanuše, kako kažu, još nisu dobili.

Podsjetimo, na pres konferenciji koju su predstavnici SDS i PDP održali u četvrtak, 9. oktobra, ispred RTRS, Božović je istakao je da bi RTRS "ukoliko želi da pokaže minimum objektivnosti, trebalo da u roku od 7-10 dana obezbijedi suočavanje direktora ERS i predsjednika Odbora za energetiku SDS".

"Da vidimo kako smo došli do toga da ERS bude u gubitku, otkud Serdarov, Viaduct, i ostalo, a da Planom rasta koji je usvojio SM BIH, ERS bude razvlašćena u narednom periodu. Tu su i teme o lokalnim samoupravama u Srpskoj, gdje stižu poruke da će dobiti sve samo ako si sa vlastima. Ostalo podrazumijeva da te koče i ucjenjuju dok ne pogneš glavu, to nije prihvatljivo", rekao je Božović

Na ovo je ekspresno reagovao Dodik, koji je na "Iksu" napisao da "Luka Petrović nema nijedan problem da učestvuje u bilo kakvom duelu i sa bilo kim".