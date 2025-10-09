Pandurević: Dodik svakodnevno prijavljuje SDS i Blanušu CIK-u da ućutka opoziciju

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je da lider SNSD-a Milorad Dodik svakodnevno podnosi prijave Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) protiv SDS-a i njihovog kandidata Branka Blanuše, iako ne priznaje ni CIK ni visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Pandurevićeva ističe da Dodik, navodno, koristi prijave kao način zastrašivanja i ućutkavanja opozicije.

„Niko više ne poštuje CIK i Šmita od Dodika! Svakodnevno prijavljuje SDS i Blanušu po izbornom zakonu koji je donio nepriznati Šmit“, rekla je Pandurevićeva, dodajući da lider SNSD-a „dokone dane provodi šaljući prijave CIK-u za svako javno pojavljivanje profesora Blanuše“.

Ona je kritikovala Dodika zbog, kako kaže, licemjernog ponašanja: prvo je priznao presudu Suda BiH i Šmitov Krivični zakon, zatim odluku CIK-a da više nije predsjednik, a sada, kako tvrdi Pandurevićeva, „paranoično piše prijave po Šmitovom izbornom zakonu“.

Pandurevićeva je naglasila da SDS i Blanuša nisu prekršili pravila, jer ne vode plaćenu kampanju niti iznose programske ciljeve.

Podsjećamo, SNSD je u ponedjeljak prijavio SDS i njihovog kandidata Branka Blanušu zbog preuranjene kampanje.