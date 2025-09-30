logo
Minić očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD-a: Ovo je borba za institucije, ne za pojedinca

Minić očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD-a: Ovo je borba za institucije, ne za pojedinca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
2

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD-a na ovim izborima, ocijenivši da je ovo borba za institucije, a ne za pojedinca.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

SNSD očekuje da će kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Sinišu Karana podržati svi koji brane institucije Srpske i koji su prije tri godine na izborima pružili podršku Miloradu Dodiku, rekao je član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić.

Minić je rekao da SNSD očekuje podršku svih patriota koji će izaći na izbore i reći da visoki predstavnik Kristijan Šmit, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju, a koji koristi Tužilaštvo i Sud BiH, ne može da ostvari svoje namjere i da mu se to neće dozvoliti.

"Ovo se isključivo radi s ciljem zaštite institucija Republike Srpske. Sve drugo dok imamo mehanizam Suda i Tužilaštva BiH bilo bi klasično institucionalno i fizičko samoubistvo", rekao je Minić novinarima u Modriči.

On je istakao da je važno da se Srpska zaštiti od modaliteta da dobije predsjednika koji bi mogao da raspusti Narodnu skupštinu Srpske.

"Ovo je vrlo ozbiljna izborna priča u kojoj građani Republike Srpske moraju u jednom izbornom ciklusu dva puta da potvrde da Srpska ima predsjednika, a to je Milorad Dodik koji je sve radio da bi zaštitio institucije Republike", naglasio je Minić.

On je ukazao da su na sceni spekulacije o legalnosti Vlade Republike Srpske, što je sarajevska, čaršijska priča, te poručio da je Vlada legalna po svim pravilima.

Komentarišući najavu predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića da će formirati novi politički blok, Minić je ocijenio da Stanivuković to radi pripremajući se za izbore 2026. godine. 

(Srna)

Tagovi

izbori 2025 izbori SNSD Savo Minić

X men

Zato meni i kasni plata jer su takvi kao ti na fuknciji.

Tom

Za šume srpske koje si uništio. Pojedinac pa institucije to je vaš moto...

