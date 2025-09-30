Dodik najavio kandidaturu Siniše Karana za predsjednika RS i sastanak sa Putinom

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, najavio je sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u četvrtak u Sočiju, te potvrdio da će SNSD za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima kandidovati Sinišu Karana.

"Glavni dan foruma je u četvrtak, kada će se Putin obratiti. Nakon Putinovog obraćanja na Međunarodnom klubu "Valdaj" u Sočiju, imaću priliku da se sastanem sa Putinom", najavio je Dodik.

Takođe, Milorad Dodik potvrdio je za RTRS iz Sočija da će prijedlog SNSD-a za predsjednika Srpske na prijevremenim izborima biti Siniša Karan.

"Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš prijedlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko tog", dodao je Dodik.

Dodao je dodao da je ovogodišnji forum nešto što privlači ogromnu pažnju političara iz regiona i svijeta.

Podsjećamo, Dodik će učestvovati u radu 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog kluba "Valdaj" u Sočiju.

