logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik najavio kandidaturu Siniše Karana za predsjednika RS i sastanak sa Putinom 3

Dodik najavio kandidaturu Siniše Karana za predsjednika RS i sastanak sa Putinom

Autor Nikolina Damjanić
3

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, najavio je sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u četvrtak u Sočiju, te potvrdio da će SNSD za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima kandidovati Sinišu Karana.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Glavni dan foruma je u četvrtak, kada će se Putin obratiti. Nakon Putinovog obraćanja na Međunarodnom klubu "Valdaj" u Sočiju, imaću priliku da se sastanem sa Putinom", najavio je Dodik.

Takođe, Milorad Dodik potvrdio je za RTRS iz Sočija da će prijedlog SNSD-a za predsjednika Srpske na prijevremenim izborima biti Siniša Karan.

"Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš prijedlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko tog", dodao je Dodik.

Dodao je dodao da je ovogodišnji forum nešto što privlači ogromnu pažnju političara iz regiona i svijeta.

Podsjećamo, Dodik će učestvovati u radu 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog kluba "Valdaj" u Sočiju.

(MONDO/RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Vladimir Putin siniša karan izbori 2025

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Ovaj vise ne zna sta prica, sta ces ti sa Putinom, a i ovaj da bude predjsednik majko mila

zole

Nema Putin vremena za tebe ima i svojih problema previše da bi se bavio tvojim , a kandidat za predsednika je sve samo nije demokrata

X men

@zole ovi botovi sto stavljaju minuse prodaju se za marku

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ