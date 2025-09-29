Stevandić objavio dokument: Odluku o imenovanju Minića za mandatara potpisao Dodik (FOTO)

Na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske objavljen je dokument od 23. avgusta iz kojeg je vidljivo da je odluku o prijedlogu Save Minića kao kandidata za predsjednika Vlade Srpske potpisao Milorad Dodik.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je ovaj dokument objavljen na internet-stranici Narodne skupštine Republike Srpske da bi se spriječile zlonamjerne tvrdnje i manipulacije da je ovlašteni predlagač Minića za mandatara bio neko drugi, a ne Dodik, navodi se u saopštenju iz parlamenta Srpske.

Stevandić je podsjetio da se stvarala nepotrebna i agresivna histerija u vezi sa predlaganjem mandatara i izborom Vlade Republike Srpske.

Izvor: NSRS

"Više puta javno sam iznosio činjenicu da je predlagač Minića za mandatara bio predsjednik Milorad Dodik, a ne neko drugi ili opunomoćeno lice, te da je Minić legitimno izabran za predsjednika Vlade", istakao je Stevandić.

On je rekao da su u to imali priliku da se lično uvjere predsjednici poslaničkih klubova vlasti i opozicije prije početka sjednice Narodne skupštine, dodajući da su taj dokument na uvid tražili mnogi, bošnjački delegati u Domu naroda BiH, kao i pojedini poslanici u parlamentu Srpske.

(Srna/Mondo)