Završena posebna sjednica NSRS: Šeranić i Kuzmićeva izabrani za potpredsjednike Vlade RS

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras Alena Šeranića iz reda bošnjačkog naroda i Anđelku Kuzmić iz reda hrvatskog naroda za potpredsjednike parlamenta Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od 54 prisutna poslanika za izbor Šeranića glasalo je 46 poslanika, četiri su bila protiv i četiri suzdržana, dok je za izbor Kuzmićeve od 53 prisutna poslanika za glasalo 45, četiri protiv, a četiri su bila suzdržana.

Predsjednik Vlade Savo Minić predložio je Šeranića i Kuzmićevu na ovu funkciju.

Šeranić je ministar zdravlja i socijalne zaštite, a Kuzmićeva ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nakon što je apsolviran dnevni red zaključio je rad posebne sjednice.

Tokom današnje sjednice NSRS smijenjen je potpredsjednik NSRS Mirsad Duratović, a na njegovo mjesto izabrana je Nina Bukejlović iz SNSD-a.

Narodna skupština RS usvojila je večeras i zaključke kojima se, za razliku od onih koji su usvojili na posebnoj sjednici u avgustu ove godine daje mogućnost strankama da samostalno odlučuju o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

