Pogledajte koga je Minić imenovao za potpredsjednike Vlade

Anđelka Kuzmić i Alen Šeranić predloženi su za nove potpredsjednike Vlade Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kuzmićeva, koja je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS predložena je za potpredsjednika Vlade iz reda hrvatskog naroda, a Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za potpredsjednika Vlade iz reda bošnjačkog naroda.

Kuzmićevu i Šeranića je za potpredsjednike Vlade predloži premijer Republike Srpske Savo Minić, a o njihovom imenovanju na pomenute funkcije biće riječi na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

(Mondo)