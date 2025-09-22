Minić: Penzioneri su i dalje prioritet Vlade RS

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je status penzionera prioritet i ove Vlade i da su prvi u radu za isplatu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon što je u Tesliću otvorio završni turnir 24. Šahovskog prvenstva penzionera Republike Srpske, Minić je napomenuo da iznos penzija prati inflatorna i druga kretanja i podsjetio na januarsko redovno usklađivanje od šest odsto i nedavno vanredno u iznosu od tri odsto.

"Dolazim iz porodice gdje imam tri penzionera i apsolutno razumijem njihov status. Moramo biti svjesni da su oni svoj životni vijek, neki od njih i u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ugradili u Republiku Srbsku i to je za obavezno poštovanje, ali i kultura prema starim generacijama", izjavio je Minić novinarima.

On je izrazio zadovoljstvo što Udruženje penzionera Republike Srpske, uz Lovački savez, kao dvije krovne organizacije u Srpskoj nisu imale podjele.

Pohvalio je organizaciju takmičenja u Tesliću, te se našalio da je na otvaranju za protivnika dobio velemajstora zbog čega partija nije dugo trajala.

Premijer je zamolio rukovodstvo Udruženja penzionera Republike Srpske da u ovaj završni šahovski turnir uvrsti sve lokalne zajednice u kojima je to moguće organizovati.

Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da na turniru učestvuje 101 takmičar i da će trajati do 24. septembra.

Takmičenje se održava u hotelu "Kardial", a prisutan je i direktor Fonda PIO Mladen Milić.

(MONDO/Srna)