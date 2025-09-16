Minić: Rok od 15 dana da se riješe problemi u elektro-energetskom sektoru

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je stanje u elektro-energetskom sektoru izuzetno složeno i da je dat rok od 15 dana da se donesu planovi za prevazilaženje problema u toj oblasti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je naveo da je na sastanku sa predstavnicima elektro-energetskog sektora saznao da je stanje u toj oblasti izuzetno složeno i da je zatražio dublju analizu i u sistemu rukovođenja.

"Dat je rok od 15 dana da se donesu planovi za prevazilaženje problema nakon čega nas očekuju ozbiljne tematske sjednice", naveo je Minić na Tviteru.

