Prijedor: Nastavljeno suđenje profesoricama optuženim za pronevjeru 60 hiljada KM

Prijedor: Nastavljeno suđenje profesoricama optuženim za pronevjeru 60 hiljada KM

Autor Vesna Kerkez
U Osnovnom sudu u Prijedoru danas je nastavljeno suđenje profesoricama prijedorske Mašinske škole Svetlani Čeko i Mirki Šajić optuženim za pronevjeru 61.894 KM prilikom vođenja programa za obrazovanje odraslih.

Prijedor suđenje za pronevjeru u mašinskoj školi Izvor: MONDO

Šajićeva i Čeko, koja je bivši zamjenik direktora Škole, optužene su da su od kraja 2013. do kraja 2015. godine protivpravno prisvojile novac za školarine preuzimajući od polaznika gotovinu, a ne polažući novac na račun škole za te namjene.

Pred Osnovnim sudom danas su saslušani svjedoci Dejan Savanović i Marko Marin, bivši učenici ove škole koji su, nakon redovnog školovanja, ugovorili usluge obrazovanja odraslih.

Savanović je rekao da mu je prekvalifikacija za tehničara drumskog saobraćaja bila potrebna radi zaposlenja i da se uz pomoć te diplome zaposlio kao otpravnik vozova, a da je sva plaćanja, 2.700 KM, i većinu komunikacije sa školom imao njegov otac Goran Savanović, te je tužilac zatražio od suda da i on bude saslušan u svojstvu svjedoka.

Marin je rekao da mu je bila potrebna prekvalifikacija za vozača motornih vozila, da su profesorice Čeko i Šajićeva bile same u jednoj kancelariji škole gdje su mu rekle da 300 KM u gotovini treba njima da plati odmah i 700 KM preko banke, te da je potom dobio ugovor i aneks na iznos od 700 KM, a da se onih 300 KM nigdje ne pominje.

Istom optužnicom bio je obuhvaćen i bivši direktor Mašinske škole Prijedor Zoran Radinović koji je priznao krivicu i osuđen je prvo na dvije godine zatvora, a u žalbenom postupku kazna mu je skraćena na osam mjeseci.

U presudi Radinoviću navedena su imena 70 polaznika, iznosi novca koji su uplaćivali u gotovini i datumi uplata.

(Srna)

