Vrtić u Prijedoru bez odgovora na urgenciju: Nije poznato kada će jaslice nastaviti sa radom

Vrtić u Prijedoru bez odgovora na urgenciju: Nije poznato kada će jaslice nastaviti sa radom

Autor Dragana Božić
0

Dječiji vrtić "Radost" iz Prijedora nije dobio odgovor na urgenciju za što hitniju sanaciju plafona upućenu preduzeću "Komunalne usluge" i nema informaciju o tome kada će jaslice nastaviti sa radom.

Nije poznato kada će jaslice u Prijedoru nastaviti sa radom Izvor: Srna/Katarina Panić

Vršilac dužnosti direktora ove predškolske ustanove Maja Vojnović je rekla da su jutros nastavljeni radovi i izrazila žaljenje što je izvođač intenzivirao njihovu dinamiku tek nakon što je inspekcija zatvorila objekat prije dva dana.

Vojnovićeva je navela da je dinamika radova intenzivirana 20 dana nakon isteka roka za njihov završetak, te da će po ugovoru izvođač snositi kaznene penale.

Ona je dodala da je od "Komunalnih usluga" jučerašnjom urgencijom tražila da završe radove ove sedmice da bi mogla da pozove inspekciju da ustanovi da li su obezbijeđeni adekvatni sanitarno-tehnički i higijenski uslovi za bezbjedan boravak djece, nakon čega bi jaslice nastavile s radom.

"Bezbjednost djece i njihovo zdravlje nisu bili ugroženi i to je nešto što je najbitnije. Demantujem napise medija da je otpao plafon", dodala je Vojnovićeva.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Ona je najavila da iduće sedmice planira roditeljski sastanak kako bi im iz prve ruke predočila sva dešavanja, te navela da će cijena usluge biti umanjena za mjesec u kojem djeca nisu dolazila u vrtić.

Direktor "Komunalnih usluga" Dalibor Grabež potvrdio je da je rok za izvođenje radova istekao 20 dana po sklapanju ugovora koji je potpisan 31. jula, da za probijanje roka nema opravdanja, ali da su radovi organizovani tako da ni u jednom momentu ne dovedu u pitanje bezbjednost djece.

Sektor zdravstvene inspekcije Republičke uprave za inspekcijske poslove zabranio je u utorak obavljanje djelatnosti Dječijem vrtiću "Radost" u Prijedoru u dijelu centralnog objekta gdje je jaslička grupa nakon što je utvrdio da se voda pojavila na plafonu, što je dovelo do njegovog krunjenja.

Jaslice pohađa 73 djece u četiri grupe. 

(Srna)

Tagovi

vrtić Prijedor

