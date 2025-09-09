logo
Voda curi, plafon otpada: Zabranjen boravak djece u jaslicama prijedorskog vrtića

Voda curi, plafon otpada: Zabranjen boravak djece u jaslicama prijedorskog vrtića

Autor Dušan Volaš
0

Inspektoru je predočena izjava prijedorskog Zavoda za izgradnju grada da je moguće funkcionisanje u objektu u kojem se vrši sanacija krova, ali da je u slučaju većih padavina moguć prodor vode.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Sektor zdravstvene inspekcije Republičke uprave za inspekcijske poslove zabranio je danas obavljanje djelatnosti prijedorskom Vrtiću "Radost" u dijelu centralnog objekta gdje su jasličke grupe dok ne budu stvoreni sanitarno-tehnički i higijenski uslovi za bezbjedan boravak djece, rečeno je Srni u ovoj upravi.
Po prijavi, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor u prostorijama javne predškolske ustanove u Prijedoru.

Inspektoru je predočena izjava prijedorskog Zavoda za izgradnju grada da je moguće funkcionisanje u objektu u kojem se vrši sanacija krova, ali da je u slučaju većih padavina moguć prodor vode. Zbog toga je neophodno da izvođač privremeno obezbijedi krov PVC folijama.

S obzirom na to da su inspektori u dijelu gdje su jaslice utvrdili prodiranje vode na stropni dio, zbog čega se kruni plafon, zabranjeno je obavljanje djelatnosti jer su djeca direktno izložena opasnosti, naveli su iz republičkog isnpekorata.

Vrtić "Radost" Prijedor je sa "Komunalnim uslugama" Prijedor potpisao ugovor o sanaciji krova 31. jula, sa rokom od 20 dana za izvođenje radova od dana potpisivanja.

SRNA

