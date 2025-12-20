Turisti zaglavljeni nakon nesreće na Durmitoru uspješno evakuisani: Među njima državljani Srbije

Troje ljudi zaglavljeno na ski liftu na Savinom Kuku uspješno je evakuisano. U nesreći jedna osoba je stradala, a druga teško povrijeđena.

Izvor: X/Printscreen/Emrullah Erdinc/MONDO

Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspješno su evakuisani, javlja TVCG. U pitanju su državljani Srbije i Njemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore. Dvije korpe u kojima se nalazilo troje stranih turista neko vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.

Ranije danas, na Savinom Kukujedna osoba je stradala, a druga teško povrijeđena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu. Kako se saznaje, u pitanju su strani državljani.