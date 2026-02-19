Njemačka odbila 18.000 radnika sa Zapadnog Balkana

Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika u Njemačkoj je stupio na snagu 1. marta 2020. godine, od tada su uvedene dodatne olakšice, ali i kvote za zapošljavanje.

Migracija radne snage se u Njemačkojviše nego udvostručila od 2020. godine. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, u junu 2025. godine, 420.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje imalo je boravak ili dozvolu boravka u Njemačkoj na osnovu svog zaposlenja. U 2020. godini taj broj je bio nešto veći od 200.000. Oko polovine njih je došlo u Njemačku sa plavom kartom Evropske unije.

Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika stupio je na snagu 1. marta 2020. godine. Od tada su uvedene dodatne olakšice, piše Feniks.

Lakše do plave karte

Na primjer, minimalni zahtjevi za prihod za plavu kartu su sniženi 2023. godine. Trenutno, preko 164.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i dolaze iz zemlje van EU imaju plavu kartu. U poređenju sa 2020. godinom, ovo predstavlja povećanje od 114 odsto.

Rastuće interesovanje za rad u Njemačkoj ogleda se i u povećanoj potrebi za informacijama među kvalifikovanim radnicima. Broj digitalnih konsultacija koje Agencija za zapošljavanje (AZ) nudi pojedincima iz inostranstva povećao se na ukupno 360.000 do kraja 2025. godine.

Pored opštih upita, AZ takođe pruža savjete o priznavanju kvalifikacija čak i prije ulaska u Nemačku. Samo u 2025. godini, AZ je sprovela 23.600 konsultacija o stručnom priznavanju.

Jaka potražnja za radnicima sa Zapadnog Balkana

Dobra četvrtina radnika koji podležu doprinosima za socijalno osiguranje sa dozvolama boravka ili boravka na osnovu zaposlenja dolazi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.

Oni podležu Uredbi o Zapadnom Balkanu, koja omogućava kvalifikovanim radnicima i drugim radnicima iz ovih zemalja da pronađu zaposlenje u Nemačkoj. Ova regulativa je na snazi od 2016. godine.

Sredinom 2024. godine, kvota godišnjih dozvola za tržište rada je udvostručena na 50.000. Potražnja značajno premašuje ponudu. U decembru 2025. godine, Agencija je morala da odbije oko 18.000 zahtjeva jer je kvota prekoračena.

(EUpravo zato/Poslovni dnevnik)