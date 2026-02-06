logo
Ubistvo koje je potreslo Njemačku: Policija traga za sedamnaestogodišnjakinjom

Ubistvo koje je potreslo Njemačku: Policija traga za sedamnaestogodišnjakinjom

Autor Dragana Božić Izvor MONDO/Srna
0

Njemačka policija traga za sedamnaestogodišnjakinjom iz Kastrop-Rauksela zbog sumnje da je 14. januara ubila vršnjaka.

Njemačka policija traga za sedamnaestogodišnjakinjom zbog ubistva Izvor: Shutterstock

Teško povrijeđenog i krvavog mladića tog dana pronašao je jedan vozač u blizini napuštene kuće. Mladić je bio bez svijesti i, uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je od ubodne rane na vratu.

Osumnjičena je u početku tvrdila da je napadnuta s leđa dok je išla na časove vožnje, ali je kasnije priznala da se zapravo sastala sa mladićem na terasi napuštene kuće.

Ispričala je da su se ona i mladić poznavali i da su bili u kontaktu, ali da je taj susret prećutala jer se bojala reakcije roditelja, prenosi njemački list "Di velt".

Djevojka je rekla da je mladić tokom susreta postao nasrtljiv i da ju je pokušao silovati, te da je tada zgrabila oštar predmet i ubola ga bez namjere da ga ubije.

Nakon te izjave puštena je na slobodu, ali je devet dana kasnije došlo do velikog preokreta, jer je detaljna analiza njenog mobilnog telefona pokazala da nije djelovala u samoobrani, već da je mladića planirala ubiti.

Opštinski sud u Dortmundu je 23. januara izdao nalog za njeno hapšenje, ali je osumnjičena nestala.

Državni tužilac Hener Kruse potvrdio je da je u blizini mjesta zločina, na jednom dječijem igralištu pronađen nož koji bi mogao biti oružje kojim je počinjeno ubistvo, pa se sprovodi istraga da li na njemu ima tragova koji bi ga povezali sa krivičnim djelom. 

(Srna)

