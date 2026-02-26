Ginkel se u Sarajevu sastao s komandantom južnog krila NATO-a

Pored Ginkela sa Vikofom se sastao i ministar odbrane Zukan Helez sa svojim zamjenicima.

Izvor: Twitter/Ambasada SAD

Otpravnik poslova Džon Ginkel sastao se u Sarajevu s admiralom Džordžom M. Vikofom, komandantom Komande savezničkih združenih snaga NATO-a u Napulju, kako bi razgovarali o regionalnoj bezbjednosnoj saradnji i partnerstvu BiH s NATO-om.

"Sjedinjene Države podržavaju ključnu ulogu NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu", poručeno je nakon sastanka.

Iz Ambasade SAD-a su dodali kako ovaj susret potvrđuje naše trajno partnerstvo u podršci bezbjednosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.