Sindikat građevinarstva traži vanrednu inspekciju gradilišta u Srpskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Sindikat građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske zatražio je hitnu vanrednu inspekcijsku kontrolu svih gradilišta u Srpskoj i kompletnu reviziju akata o procjeni rizika na radnom mjestu.

Sindikat građevinarstva poziva institucije da ozbiljno pristupe bezbjednosti na radu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić rekla je da je u oblasti građevinarstva u Srpskoj od 2017. do septembra 2025. godine na radnom mjestu poginulo 30 radnika, a 151 radnik je teže povrijeđen.

Predsjednik Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić rekla je da život radnika nema cijenu i pozvala sve republičke institucije da ozbiljno pristupe ovom pitanju.

Ona je ukazala na neophodnost da utvrđivanje uzroka svake pogibije na radu bude transparentno i da se objave i rezultati.

"Potrebno je i pokretanje disciplinskih i krivičnih postupaka i da sankcije i kazne budu veće", rekla je Vrabičićeva novinarima u Banjaluci nakon vanredne sjednice Republičkog odbora Sindikata građevinarstva.

