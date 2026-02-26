Vlada RS izmijenila Zakon o gasu i usvojila ključne odluke za stambeno zbrinjavanje i predškolski program

Vlada RS utvrdila izmjene Zakona o gasu, uredbu o prenosu gotovine i donijela odluke o stambenom zbrinjavanju, banjskoj rehabilitaciji i predškolskom programu.

Vlada RS utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu po hitnom postupku, usvojila uredbu o fizičkom prenosu gotovine te donijela više odluka koje se odnose na stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, banjsku rehabilitaciju i predškolski program za djecu pred polazak u školu.

Izmjenama Zakona o gasu dodatno se uređuju balansiranje transporta gasa, izgradnja i priključenje na gasovod, pregled opreme pod pritiskom i sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, kao i pitanja koja ranijim zakonom nisu bila precizno definisana.

Usvojena je i Uredba o fizičkom prenosu gotovine kojom se propisuju uslovi unošenja i iznošenja stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova, hartija od vrijednosti i drugih prenosivih instrumenata plaćanja. Donošenje uredbe ima za cilj usklađivanje sa propisima o deviznom poslovanju i sprečavanju pranja novca, kao i ispunjavanje međunarodnih preporuka u borbi protiv finansiranja terorizma. Uredbom se precizno definišu pojmovi gotovine i prenosivih instrumenata, uređuje postupak izdavanja odobrenja za iznošenje novca, te detaljnije reguliše prenos gotovine i investicionog zlata, sa ili bez pratnje.

Vlada je dala saglasnost na Plan stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za 2026. godinu. Na konačnim listama nalazi se 98 korisnika u 35 lokalnih zajednica, a procijenjena vrijednost potrebnih sredstava iznosi oko 7,23 miliona KM, dok je budžetom za ovu godinu obezbijeđeno tri miliona KM. U prethodnom periodu realizovana je dodjela nepovratnih sredstava za 1.328 korisnika, dok je od 2019. do 2025. dodijeljeno 32 stambene jedinice.

Usvojena je i odluka o projektu banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i žrtava ratne torture za 2026. godinu. Planirano je da 750 korisnika bude upućeno na liječenje i oporavak u banjsko-klimatske ustanove u Republici Srpskoj, za šta je predviđeno 700.000 KM.

Vlada je usvojila i informaciju o planu raspodjele sredstava za Program za djecu pred polazak u školu, koji će se realizovati od 2. marta do 29. maja u 119 vaspitno-obrazovnih ustanova. Programom će biti obuhvaćeno 2.852 djece koja do sada nisu pohađala predškolsko obrazovanje, a cilj je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem u skladu sa strategijom razvoja obrazovanja. Za realizaciju programa obezbijeđeno je 657.911 KM.