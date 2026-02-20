logo
Vlada Srpske planira novo zaduženje: 45 miliona evra za psihijatrijske ustanove i poreski dug UKC-a 2

Vlada Srpske planira novo zaduženje: 45 miliona evra za psihijatrijske ustanove i poreski dug UKC-a

Autor Dragana Božić
Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o namjeri dodatnog kreditnog zaduženja po Projektu unapređenja zdravstvenih sistema kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Vlada je saglasna sa aktivnostima i prijedlogom dodatnog kreditnog zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 45.000.000 evra, za nastavak finansiranja Projekta unapređenja zdravstvenih sistema u BiH i za kofinansiranje Projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanje četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske.

Iz ovih dodatnih kreditnih sredstava bi se finansiralo izmirenje poreskog duga Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Ova sredstva bi se koristila za sufinansiranje troškova realizacije Projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanja četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske - Specijalne bolnice za psihijatriju Sokolac, Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča, Dom za lica sa invaliditetom Višegrad i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Kako se navodi, ovim bi se proširio obuhvat finansiranja projektnih aktivnosti za nabavku medicinske opreme, sanitetskih vozila i nastavak podrške digitalizaciji u zdravstvu Republike Srpske. 

(Srna)

Vlada RS zaduženje zdravstvo

Jaaa

A np sutjeska plata za juni mjesec

Bože

Šta treba da se desi da se ovdje desi neka promjena na bolje

