Minić: Srpska izlazi na međunarodno tržište, planirano zaduženje za milijardu maraka

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Republika Srpska planira da se dugoročno na međunarodnom tržištu zaduži za pola milijarde evra, potvrdio je Savo Minić, predsjednik Vlade RS.

Minić: Srpska izlazi na međunarodno tržište, planirano zaduženje za milijardu maraka Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema njegovim riječima, osnov za ovaj potez proističe iz odluka koje je prethodno usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

"Prema tom planu, Republika Srpska može da se zaduži i u ovoj i u budućim godinama. Planiramo ponovo izlazak na međunarodno finansijsko tržište. Mislim da je u završnoj fazi sve ono što smo pregovarali zadnjih dana, tražimo najpovoljnije ponuđače kako bi mogli da obezbijedimo taj plasman. Ali je veoma bitno da se to ponovo dešava na međunarodnom tržištu", istakao je Minić na pres konferenciji nakon sjednice Vlade RS.

