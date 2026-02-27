Pred nama još jedan proljetni dan: Temperatura se penje do 20 stepeni

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplije od prosjeka, uz malu do umjerenu oblačnost.

Duvaće slab vjetar, ponegde umjeren i promjenljiv, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 14 do 20, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a magle ima ponegdje po kotlinama.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Kalinovik, Sokolac minus pet, Višegrad, Rudo, Gacko i Drvar minus tri, Bijeljina, Srebrenica, Han Pijesak, Bileća, Livno i Sanski Most minus dva, Prijedor, Banjaluka, Foča, Ribnik, Srbac, Drinić, Novi Grad i Zenica minus jedan, Doboj nula, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Tuzla jedan, Čemerno dva, Mrakovica tri, Trebinje i Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Han Pijesku je 14 centimetara, a na Čemernu dva.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija redovno, po pretežno suvim kolovozima, ali je zbog niske jutarnje temperature, mogući su nailasci na poledicu, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

Izmjene su i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su i na dijelu Omarska na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu izvođenja radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

