Predstavljeno idejno rješenje: Novi Grad bi mogao dobiti prvu kružnu raskrsnicu

U Novom Gradu je danas predstavljeno idejno rješenje za rekonstrukciju raskrsnice M1-108, M1-101 i ulice Kralja Petra I Oslobodioca, čime bi opština trebala dobiti svoju prvu kružnu raskrsnicu i riješiti dugogodišnji problem zagušenja saobraćaja.

Izvor: Opština Novi Grad

Idejnim rješenjem predviđena je modernizacija raskrsnice u dvije faze. Prvo prelazno rješenje koje podrazumijeva izgradnju jednotračne kružne raskrsnice za trenutno poboljšanje saobraćajnog protoka, a zatim trajno rješenje u vidu dvotračne kružne raskrsnice uz proširenje mosta preko rijeke Sane i dodatnu traku za vozila koja čekaju na graničnom prelazu, čime bi se trajno uklonile blokade lokalnog i tranzitnog saobraćaja.

Prema saopštenju Opštinske uprave, geometrija raskrsnice i položaj ostrva fiksirani su od početka kako bi prelazak na drugu fazu bio jednostavan, bez dodatnih izmjena.

Sljedeći koraci uključuju usvajanje idejnog rješenja od JP Putevi Republike Srpske, izradu glavnog projekta, eksproprijaciju zemljišta i obezbjeđivanje sredstava, a realizaciju radova takođe će izvoditi JP Putevi RS.