Herojski podvig plaćen životom: Ubijen muškarac iz Novog Grada, slovenačka policija traga za osumnjičenim

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Slovenačka policija pokrenula je opsežnu potragu za 44-godišnjim Borislavom Bojanićem iz Bojanaca, koji se sumnjiči za izvršenje krivičnog djela protiv života i tijela.

Ubijen muškarac iz Novog Grada, slovenačka policija traga za osumnjičenim Izvor: Mondo/Slaven Petković

Incident koji je pokrenuo policijsku akciju dogodio se u subotu uveče na području policijske stanice Črnomelj, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mjesta.

Prema zvaničnom saopštenju Policijske uprave Novo Mesto, Bojanić je sa mjesta događaja pobjegao pješice, a policajci i kriminalistički istražitelji za njim tragaju svim raspoloživim snagama. U potragu su uključeni i dronovi kako bi se detaljno pretražio teren. Osumnjičeni je visok oko 185 centimetara, srednje je tjelesne građe, a u trenutku odlaska od kuće bio je obučen u pantalone tamnozelene boje.

Izvor: Policijska stanica Črnomel

Policija je izdala posebno upozorenje građanima, naglašavajući da je Bojanić nepredvidljiv i da bi mogao biti veoma opasan. Zbog toga se apeluje na sve koji ga primete da mu se nipošto ne približavaju, već da odmah obavijeste organe reda pozivom na broj 113. Takođe, pozivaju se svi koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili trenutnom boravištu da se jave policiji.

Nadležni su uputili i direktan poziv samom Borislavu Bojaniću da se, radi razjašnjavanja svih okolnosti događaja, sam javi u najbližu policijsku stanicu ili kontaktira policiju telefonskim putem. 

Spriječeno ubistvo djeteta

"GP Maljevac" javlja da se u Novom Mestu, u Republici Sloveniji, dogodilo krivično djelo ubistvo, u kojem je jedna osoba izgubila život, dok je zahvaljujući brzoj reakciji spriječeno ubistvo maloljetnog djeteta.

Prema informacijama ovog poerala, Darko Senić (1982.) je sa porodicom iz Novog Grada doputovao u Novo Mesto kod sestre i zeta, a kod kuće je došao i Borislav Bojanić iz lova u vidno alkoholisanom stanju, nakon čega je uslijedila drama unutar porodičnog doma.

Bojanić je u jednom trenutku potegao vatreno oružje i, prema dostupnim informacijama, pokušao da puca u sopstvenog sina. U tom presudnom momentu, Darko Senić je reagovao prisebno i hrabro, stajući ispred svog sestrića kako bi ga zaštitio od podignute cijevi.

Nažalost, Bojanić je ispalio hitac koji je bio koban za Senića, a sve se odigralo pred očima užasnute porodice, uključujući suprugu nastradalog i njegovu djecu.

(Mondo)

