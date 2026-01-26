logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon hapšenja u saobraćaju, policija kod muškarca u Novom Gradu pronašla bombe i drogu

Nakon hapšenja u saobraćaju, policija kod muškarca u Novom Gradu pronašla bombe i drogu

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija je u Novom Gradu pronašla i oduzela bombe, municiju i materiju koja asocira na kokain kod A.G., koji je prethodno uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga.

Nakon hapšenja zbog droge policija u Novom Gradu pronašla bombe i municiju Izvor: PU Prijedor

Kako je saopšteno iz Policijske stanice Novi Grad, policijski službenici su 25. januara 2026. godine, postupajući po službenoj dužnosti, izvršili pretres objekata koje koristi A.G. iz Novog Grada, prilikom čega su pronašli i privremeno oduzeli tri ručne bombe, oko 50 metaka kalibra 7,62 milimetra, kao i manju kutiju sa ostacima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

A.G. je istog dana uhapšen nakon što je u redovnoj kontroli saobraćaja utvrđeno da je vozilom upravljalo pod dejstvom opojnih droga, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv A.G. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor zbog sumnje da je počinio krivična djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“ i „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad oružje hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ