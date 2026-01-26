Nakon hapšenja u saobraćaju, policija kod muškarca u Novom Gradu pronašla bombe i drogu

Policija je u Novom Gradu pronašla i oduzela bombe, municiju i materiju koja asocira na kokain kod A.G., koji je prethodno uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga.

Izvor: PU Prijedor

Kako je saopšteno iz Policijske stanice Novi Grad, policijski službenici su 25. januara 2026. godine, postupajući po službenoj dužnosti, izvršili pretres objekata koje koristi A.G. iz Novog Grada, prilikom čega su pronašli i privremeno oduzeli tri ručne bombe, oko 50 metaka kalibra 7,62 milimetra, kao i manju kutiju sa ostacima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

A.G. je istog dana uhapšen nakon što je u redovnoj kontroli saobraćaja utvrđeno da je vozilom upravljalo pod dejstvom opojnih droga, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv A.G. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor zbog sumnje da je počinio krivična djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“ i „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.