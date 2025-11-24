logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi Grad četvrti dan bez struje: Još uvijek se otklanjaju kvarovi na mreži

Novi Grad četvrti dan bez struje: Još uvijek se otklanjaju kvarovi na mreži

Autor Dragana Božić
0

Rukovodilac terenske jedinice "Elektrokrajine" u Novom Gradu Zoran Plavšić rekao je da ekipe na terenu četvrti dan otklanjaju kvarove koje je snijeg prouzrokovao na elektro-mreži.

Nema struje u Novom Gradu Izvor: Shutterstock

Plavšić je rekao da je jutros bez napajanja električnom energijom 29 trafostanica, 20 na području opštine Novi Grad, sedam na području opštine Krupa na Uni i dvije na području opštine Oštra Luka.

Prema njegovim riječima, snijeg je prouzrokovao pucanje užadi, lomljenje stubova i obrušavanje stabala na elektro-mrežu.

Plavšić očekuje da će danas biti otklonjeni kavrovi na dalekovodima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Grad struja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ