Novi Grad četvrti dan bez struje: Još uvijek se otklanjaju kvarovi na mreži

Rukovodilac terenske jedinice "Elektrokrajine" u Novom Gradu Zoran Plavšić rekao je da ekipe na terenu četvrti dan otklanjaju kvarove koje je snijeg prouzrokovao na elektro-mreži.

Izvor: Shutterstock

Plavšić je rekao da je jutros bez napajanja električnom energijom 29 trafostanica, 20 na području opštine Novi Grad, sedam na području opštine Krupa na Uni i dvije na području opštine Oštra Luka.

Prema njegovim riječima, snijeg je prouzrokovao pucanje užadi, lomljenje stubova i obrušavanje stabala na elektro-mrežu.

Plavšić očekuje da će danas biti otklonjeni kavrovi na dalekovodima.

(Srna)