"Dajemo sve od sebe": Oglasila se Elektrokrajina o nestancima struje širom Srpske

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ekipe "Elektrokrajine" sanirale su brojne kvarove na srednjonaponskoj mreži, ali je bez napona više banjalučkih sela i naselja, a mnogo je prekida u isporuci struje i na području Prnjavora, Čelinca, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova i manjih rubnih opština.

snijeg struja.JPG Izvor: Elektrokrajina

Iz "Elektrokrajine" su saopštili da je u prigradskom i seoskom području Banjaluke u poslijepodnevnim časovima uspostavljeno uredno napajanje dalekovoda za Karanovac, Rekavice, veći dio Krupe na Vrbasu, Agino Selo i Bočac sa okolnim zaseocima.

U večernjim časovima uspostavljena je isporuka električne energije preko dalekovoda za Saračicu, Pavlovac i Čokore, dok su bez napajanja i dalje Gornja Piskavica, Gligorići i Jošikova Voda.

Bez napajanja su i krajnja banjalučka sela prema opštini Kneževo, zatim dijelovi sela Bukvalek, Donja Kola, Kola, Goleši, Pervan, Lokvari i Stričići, veći dio rejona Bronzanog Majdana, Piskavice i Potkozarja.

Bez napona je i viša prigradskih naselja - Gornja Česma, Krčmarice i Ponir.

Mnogo prekida u isporuci električne energije i dalje je na područjima Prnjavora, Čelinca, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova i okolnih manjih rubnih opština, te šumovitim rejonima Podgrmeča i Potkozarja, gdje ekipe elektromontera ulažu nadljudske napore u sanaciji kvarova, navodi se u saopštenju.

Iz "Elektrokrajine" su napomenuli da dinamiku radova na terenu usporavaju brojni neprohodni lokalni i šumski putevi koji otežavaju prilaz radne mehanizacije do lokacija kvarova, te se intervencije obavljaju isključivo upotrebom fizičke snage elektromontera.

elektrokrajina struja snijeg

