Tradicionalno, s prvim snijegom dolaze i nestanci struje: Padavine izazvale kvarove na mreži u Novom Gradu

U Novom Gradu, gdje je visina snijega jutros sedam centimetara, prijavljeni su kvarovi na elektromreži, a zimske službe su na terenu.

Izvor: Elektrokrajina

Zbog kvara bez napajanja električnom energijom su dalekovodi Dubovil, Dolina Japre i Velkić brdo, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje. Osim toga, ima prijavljenih kvarova i na niskonaponskoj mreži.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da je u toku čišćenje gradskih ulica i da će se tokom dana raditi u gradskom dijelu i prigradskim naseljima.

Iz preduzeća "Gačić interkop" rečeno je da je juče posut abrazivni materijal, a da je jutros počelo čišćenje lokalnih kategorisanih puteva.

Planirano je da za čišćenje lokalnih nekategorisanih puteva opština obezbijedi pogonsko gorivo vlasnicima traktora koji obavljaju ovaj posao. Preduzeće "Prijedorputevi" od juče čisti magistralne i regionalne puteve.