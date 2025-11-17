logo
Čitaoci reporteri

Računi bi mogli rasti: ERS traži poskupljenje struje od skoro 20 odsto

Autor Nikolina Damjanić Izvor Capital.ba
0

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) podnijela je zahtjev Regulatornoj komisiji za energetiku (RERS) za novo poskupljenje električne energije od gotovo 20 odsto, uz smanjenje postojećih pragova potrošnje za domaćinstva.

ERS traži poskupljenje struje za 20 odsto Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prethodno su i operatori distributivnih sistema (ODS) tražili povećanje mrežarine, a preliminarna analiza RERS-a pokazuje da bi, ukoliko se udovolji i ERS-u i ODS-ima, ukupno poskupljenje moglo dostići čak 33 odsto, piše Capital.

ERS traži da cijena nabavke energije za javno snabdijevanje poraste sa dosadašnjih 0,0770 KM po kilovat-času na 0,0922 KM, dok bi cijena usluge javnog snabdijevanja porasla sa 2,48 KM na 3,25 KM mjesečno. Pored toga, zahtjevom se predlaže i promjena opsega potrošnje za domaćinstva: prag do 500 kWh smanjio bi se na 350 kWh, a drugi, koji je ranije obuhvatao 501–1.500 kWh, sada bi bio 351–1.000 kWh.

Ipak, RERS upozorava da je trenutak za ovakvo povećanje izrazito nepovoljan. „Javni snabdjevač u dostavljenom zahtjevu nije uzeo u obzir povećanje cijene mrežarine koje su ranije zahtijevali operatori distributivnog sistema“, navode iz RERS-a.

Izvori bliski ovoj instituciji ističu da je izvjesno da će građani od iduće godine plaćati više račune za struju, ali ne u obimu koji traže snabdjevači i ERS.

Podsjećamo, prošle sedmice održana je posebna sjednica Vlade Republike Srpske posvećena stanju u Elektroprivredi. Jedan od zaključaka bio je da se preduzeće usmjeri ka poslovnoj konsolidaciji, dok veće cijene struje nisu bile spomenute. Na sjednici su prisustvovali i predstavnici RERS-a, koji su predložili moratorij na promjene cijena do marta naredne godine, kada bi se moglo sagledati stvarno stanje u sistemu.

Tagovi

struja poskupljenje ERS

