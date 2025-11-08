logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajina u mraku, zatvorene sve termoelektrane: Zastrašujući napad ruske vojske (Foto)

Ukrajina u mraku, zatvorene sve termoelektrane: Zastrašujući napad ruske vojske (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Sve državne termoelektrane u Ukrajini su zatvorene nakon novog ruskog napada.

Zatvorene termoelektrane u Ukrajini Izvor: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas su u Ukrajini zatvorene sve državne termoelektrane zbog čega je obustavljena proizvodnja električne energije nakon novog ruskog napada, piše britanski list "Gardijan". Ruska vojska je izvela najmasovniji udar na ukrajinsu energetsku infrastrukturu od početka rata 24. februara 2022. godine.

"Stali smo. Trenutno nema proizvodnje struje. Nula!

Najmasovniji udar na naše termoelektrane od početka invazije punih razmjera. Neviđen broj raketa i bezbroj dronova – nekoliko u minuti – ciljali su iste termoelektrane koje smo obnovili nakon razornog napada 2024. godine", navodi se u "Fejsbuk" objavi kompanije "Centrenergo".

Prema njihovim riječima, napadnuta je kompletna proizvodnja električne energije. Na udaru su bila glavna područja Ukrajine poput Kijevske, Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti.

Pogledajte fotografije Kijeva u mraku nakon ruskog napada

Da podsetimo, Rusija je pokrenula masovni napad na Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Ukrajina termoelektrana struja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ