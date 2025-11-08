Ukrajina u mraku, zatvorene sve termoelektrane: Zastrašujući napad ruske vojske (Foto)

Sve državne termoelektrane u Ukrajini su zatvorene nakon novog ruskog napada.

Danas su u Ukrajini zatvorene sve državne termoelektrane zbog čega je obustavljena proizvodnja električne energije nakon novog ruskog napada, piše britanski list "Gardijan". Ruska vojska je izvela najmasovniji udar na ukrajinsu energetsku infrastrukturu od početka rata 24. februara 2022. godine.

"Stali smo. Trenutno nema proizvodnje struje. Nula!

Najmasovniji udar na naše termoelektrane od početka invazije punih razmjera. Neviđen broj raketa i bezbroj dronova – nekoliko u minuti – ciljali su iste termoelektrane koje smo obnovili nakon razornog napada 2024. godine", navodi se u "Fejsbuk" objavi kompanije "Centrenergo".

Prema njihovim riječima, napadnuta je kompletna proizvodnja električne energije. Na udaru su bila glavna područja Ukrajine poput Kijevske, Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti.

Da podsetimo, Rusija je pokrenula masovni napad na Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa.