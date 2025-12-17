"Život je samo jedan, dragocjen je, nema reprizu...svaki problem je rješiv": Renato spasio više od 30 ljudi

Renato Grbić, alas sa Dunava i spasilac 33 života poslije skokova sa mostova, proslavio je 60. rođendan porukom da je život dragocjen i da je svaki problem rješiv.

Izvor: Kurir televizija

Renato Grbić, poznati alas sa Dunava i ugostitelj iz konobe kod Pančevca, juče je proslavio rođendan. Širom regiona je poznat jer je spasio čak 33 života koji su lako mogli da budu prekinuti poslije skokova sa pomenutog mosta, a ovim povodom mnogi korisnici društvenih mreža su mu čestitali rođendan.

"Ovakvi ljudi zaslužuju više pažnje. Živ i zdrav bio, veliki čovječe", glasila je jedna objava na Reditu.

Za svoj 60. jubilarni rođendan Grbić je poručio da je život samo jedan, da je dragocjen i da je svaki problem rešiv.

Spašavanje ubice

Grbić je svojevremeno pričao da mu je u sjećanju duboko ostalo spašavanjeLjiljane Mitić, koja je 2010. godine ispred restorana "Madera" ubila bivšeg supruga, i njegovu kćerku, a zatim pokušala i sama da se ubije skokom sa Brankovog mosta. Plutala je do Pančevca.

"Ubila ih je zbog smrti njihovog zajedničkog sina, koji je preminuo od narkotika. Krivila je muža za njegovu smrt, pa je htelka da mu nanese bol. Ne znate kako je kad vadite dvostrukog ubicu. Sve je drugačije. Spašavate nekog ko je ubio dvoke nevine osobe. To mi je bilo najupečatljivije. Slike Ljiljaninog vađenja iz vode, vožnja u čamcu do Konobe, pa mnogo policije i sve ono što se dešavalo u Konobi nakon toga... To mi je stavlja pečat na sve", pričao je Renato.

Dodao je da je sa dvoke osobe koje je spasoo u stalnom kontaktu.

Jedan je život

"Život nema reprizu i svaki problem je rkešiv. Porodica je vrlo bitna u svemu tome, da prepozna. Jedna dobra priča ili priča sa stručnjakom mislim da rkešava više od 50 odsto takvih situacija. Kada su ljudi odbačeni od porodice, od društva, kad nemaju nikoga za sebe, onda čujemo rečenice koje su oni govorili: "Pa, šta mi drugo preostaje, nego da se ubijem", kazao je Renato.

Neizmernu ljubav koju ima pruža unicima, a oni mu, kakoje istakao, daju snagu.

"To su moji anđeli, moj život i moja snaga. Najsrećniji bih bio da nema više pokušaja samoubistava. Da slavimo rođenja i krštenja, da prođe ovo ludilo od korone, pa da nastavimo život lkepše i mnogo bolje nego što smo imali do sada."

