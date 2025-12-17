logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kosta: BiH usvajanjem Reformske agende otvara vrata Planu rasta EU 1

Kosta: BiH usvajanjem Reformske agende otvara vrata Planu rasta EU

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta saopštio je da je sa samita EU-zapadni Balkan upućena poruka da Brisel čvrsto podržava budućnost regiona u Uniji.

Kosta: BiH usvajanjem Reformske agende otvara vrata Planu rasta EU Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

"Proširenje ostaje ključno za naše zajedničke ciljeve", saopštio je Kosta.

On je dodao da je to pravi izbor iz tri razloga - geopolitičke perspektive, zajedničkog prosperiteta i zbog toga što EU ostaje atraktivan i kredibilan projekat.

"Proširenje se sada odvija brže nego u posljednjih 15 godina. I moramo da iskoristimo ovu priliku. Proširenje je proces zasnovan na zaslugama, a ne trka ili takmičenje između kandidata", navodi se u saopštenju objavljenom na vab-sajtu EU.

Kosta je ukazao da je BiH ove godine usvojila Reformsku agendu, što je korak ka pristupanju Planu rasta i što će joj, kako je naveo, omogućiti da iskoristi puni potencijal podrške EU i postepene integracije.

On je dodao da je Crna Gora ubrzala napredovanje na putu ka EU, dok je Albanija uspjela da otvori sve pregovaračke klastere.

Kosta je pozdravio korake koje Sjeverna Makedonija preduzima u jačanju regionalne povezanosti i dodao da se nada "stvarnom napretku tokom 2026. godine".

"EU jeste i ostaće najpouzdaniji partner zapadnog Balkana. Svi su dio evropske porodice, a EU je njihovo mjesto. Radujem se našem sljedećem samitu u Crnoj Gori u junu 2026. godine", zaključio je Kosta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH EU reformska agenda Antonio Kosta

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

I šta je ovaj na kraju rekao?:)))))))))

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ