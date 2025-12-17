Kosta: BiH usvajanjem Reformske agende otvara vrata Planu rasta EU

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta saopštio je da je sa samita EU-zapadni Balkan upućena poruka da Brisel čvrsto podržava budućnost regiona u Uniji.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

"Proširenje ostaje ključno za naše zajedničke ciljeve", saopštio je Kosta.

On je dodao da je to pravi izbor iz tri razloga - geopolitičke perspektive, zajedničkog prosperiteta i zbog toga što EU ostaje atraktivan i kredibilan projekat.

"Proširenje se sada odvija brže nego u posljednjih 15 godina. I moramo da iskoristimo ovu priliku. Proširenje je proces zasnovan na zaslugama, a ne trka ili takmičenje između kandidata", navodi se u saopštenju objavljenom na vab-sajtu EU.

Kosta je ukazao da je BiH ove godine usvojila Reformsku agendu, što je korak ka pristupanju Planu rasta i što će joj, kako je naveo, omogućiti da iskoristi puni potencijal podrške EU i postepene integracije.

On je dodao da je Crna Gora ubrzala napredovanje na putu ka EU, dok je Albanija uspjela da otvori sve pregovaračke klastere.

Kosta je pozdravio korake koje Sjeverna Makedonija preduzima u jačanju regionalne povezanosti i dodao da se nada "stvarnom napretku tokom 2026. godine".

"EU jeste i ostaće najpouzdaniji partner zapadnog Balkana. Svi su dio evropske porodice, a EU je njihovo mjesto. Radujem se našem sljedećem samitu u Crnoj Gori u junu 2026. godine", zaključio je Kosta.