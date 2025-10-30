Savjet ministara: Odgođeno izjašnjavanje o odluci o glavnom pregovaraču sa EU

Savjet ministara razmatrao je danas prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, ali je izjašnjavanje o ovoj tački odgođeno, izjavio je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto.

Forto je naveo da je dogovoreno da se predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i njeni zamjenici sastanu sa predstavnicima Direkcije za evropske integracije (DEI) i Kancelarije za zakonodavstvo BiH kako bi pokušali da sve primjedbe rečene u današnjoj raspravi ugrade u tekst odluke.

On je nakon sjednice Savjeta ministara rekao da je rasprava trajala jedan i po čas i da se čulo mnogo argumenata.

Prema njegovim riječima, raspravljano je o ulozi DEI, o tome ko je kome nadređen, za šta nadležan.

"Rasprava je bila konstruktivna i sasvim je sigurno da će predsjedavajuća insistirati da ova tačka ponovo nađe na dnevnom redu", kaže Forto.

Krišto: Stvar izvršne vlasti

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je danas u Sarajevu da je, prema sadašnjim ovlaštenjima i zakonima, formiranje kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, odnosno imenovanje glavnog pregovarača i njegovih zamjenika, stvar izvršne vlasti, odnosno Savjeta ministara.

"Jasno su raspodijeljene nadležnosti kada je u pitanju spoljna politika", rekla je Krištova novinarima, navodeći da je Predsjedništvo BiH utvrdilo smjernice u vezi sa evorpskim putem, a za čije je provođenje nadležan Savjet ministara.

Prema njenim riječima, danas je i kroz raspravu o tački dnevnog reda koja se odnosila na formiranje kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU rečeno da je Savjet ministara isključivo nadležan za donošenje te odluke.

"Žao mi je što je nismo danas usvojili. Naša je obaveza da to uradimo što prije i da imenujemo pregovarača i dva zamjenika, te usvojimo dva zakona nakon čega možemo očekivati snažniji iskorak, a to je održavanje prve međuvladine konferencije BiH sa EU, odnosno službeni početak i otvaranje pregovora sa EU", istakla je Krištova.

Ona je podsjetila da se u medijima puno polemisalo ko će biti glavni pregovarač BiH, ali da je prvo potrebno donijeti odluku o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača.

Navodeći da je Savjet ministara godinu i po pripremao ovu odluku, o kojoj će se izjasniti drugom prilikom, Krištova je precizirala da je predviđeno imenovanje glavnog pregovarača sa dva zamjenika, koji ne mogu biti iz istih konstitutivnih naroda i koji bi imali sjedište u Sarajevu i Briselu.

"To je operativno, tehničko tijelo Savjeta ministara koje bi pregovaralo sa institucijama BiH", istakla je Krištova.

Ona je dodala da bi nakon usvajanja odluke o formiranju kancelarije glavnog pregovarača obaveza BiH bila da u narednih 30 dana imenuje glavnog pregovarača i njegove zamjenike, čime bi kancelarija bila formirana kao privremeno tijelo.

Košrac: "Trojka" ne želi da pregovarač bude izabran na zakonit način

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da stranke "trojke" ne žele da na zakonit način bude imenovan glavni pregovarač BiH sa EU, te da pokušavaju da pronađu rješenje koje nije u skladu sa zakonom i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Košarac je rekao da su ministri iz Republike Srpske na današnjoj sjednici Savjeta ministara bili spremni da podrže odluku o glavnom pregovaraču sa EU kako bi se ostvario iskorak na evropskom putu iako ne vjeruju u EU.

"Ne vjerujemo u EU i svjedoci smo da je Unija u ozbiljnom problemu, da ima dvostruke aršine i da je u fazi destabilizirajućih odnosa, ali smo bili na pragu toga da `trojku` izvedemo na čistac jer se u javnosti zalažu za evropski put, a kada treba uraditi nešto, vidjeli smo na Savjetu ministara da nisu bili spremni", naglasio je Košarac.

On kaže da mu ne smeta ovo derogiranje Savjeta ministara od "trojke", ali da smeta kada žele da promovišu Predstavnički dom kao Parlamentarnu skupštinu.

"To je nedopustivo i ne može se dovesti u isti kontekst imenovanje glavnog pregovarača sa imenovanjem predsjedavajućeg Savjeta ministara", rekao je Košarac novinarima.

Košarc je ukazao da se pokušajima da se od Predstavničkog doma napraviti Parlamentarna skupština oduzimaju nadležnosti Doma naroda, ali i nastoji zaobići većinska volja srpskog naroda.

On je rekao da ne zna kako bi glavni pregovarač po recepturi ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića sarađivao sa drugim institucijama Republike Srpske i Federacije BiH.

"Pokušavaju da naprave sarajevsku masku i da se dodvore biračima, navodeći kako se bore za jačanje instituicija BiH. Nisu oni takvi na Savjetu ministara, tamo su kao male mace, a onda kada izađu pred medije kažu da su nešto", naveo je Košarac.

