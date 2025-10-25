Cvijanović: Pitanje pregovarača sa EU lako rješivo, RS i FBiH mogu imenovati svoje predstavnike

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je pitanje predovarača sa EU lako rješivo i da FBiH može imenovati jednog ili dva pregovarača, a Republika Srpska jednog.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ovo je lako rješivo - imenuju pregovarača za Federaciju BiH /jednog ili dva pošto se ne bi dogovorili o jednom/, a mi jednog za Republiku Srpsku (jer se mi lako možemo dogovoriti)", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je dodala da bi pregovarači radili zajedno.

"Niti mi njima određujemo ko će biti personalno i iz koje stranke, niti to oni nama određuju. Tako bi se prekinula ova besmislena naklapanja i uslovljavanja, a konačno to bi odrazilo i suštinu BiH", navela je Cvijanovićeva povodom stava šefa Kluba SDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Saše Magazinovića koji ne podržava opciju da osoba iz SNSD-a bude imenovana za glavnog pregovarača.

Cvijanovićeva je naglasila da bi se pregovarači rotirali na poziciji predsjedavajućeg i zamjenika glavnog pregovarača, a odlučivali bi konsenzusom.

"Problem riješen. Sad očekujem reakcije zašto to ne može i kako je bolje da Magazinović umišlja kako će on nešto riješiti ili odlučiti. P.S. Ako nećete kako je započeto i ponešto dogovarano, onda možete ovako, a ima i još formula", dodala je Cvijanovićeva.