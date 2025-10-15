logo
Nema dogovora o glavnom pregovaraču BiH s EU, prijedlog nije dobio entitetsku većinu

Nema dogovora o glavnom pregovaraču BiH s EU, prijedlog nije dobio entitetsku većinu

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nisu podržali da se u dnevni red sjednice uvrsti prijedlog poslanika SDP-a Saša Magazinović koji se odnosi na izbor i imenovanje glavnog pregovarača BiH sa EU i njegovog zamjenika.

Poslanici neće imenovati glavnog pregovarača sa EU Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Za ovaj prijedlog nije bilo entitetske većine.

Entitetske većine nije bilo ni za uvrštavanje u dnevni red prijedloga odluke za smjenu Marinka Čavare iz Kolegijuma ovog doma.

Tokom rasprave o dnevnom redu, šef Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić rekla je da nije istina da "trojka" nije razgovarala sa SNSD-om i HDZ-om o glavnom pregovaraču, navodeći da zapisnici sa sastanaka predstavnika ovih stranaka govore u prilog tome.

Ona je ponovila da SNSD neće podržati zahtjev za smjenu Čavare iz Kolegijuma Predstavničkog doma zbog toga što on nije uradio ništa mimo Poslovnika, te nije radio ništa lošije u odnosu na druga dva člana Kolegijuma.

Poslanik HDZ-a BiH Darjana Filipović rekla je da ova stranka nije napravila nikakav dogovor u vezi sa glavnim pregovaračem BiH sa EU, te da nije tačno da se vode dogovori samo sa nekim.

Ona je podsjetila da su prethodne godine vođeni razgovori između HDZ-a, SNSD-a i "trojke", kada se pričalo o mogućoj nacionalnoj pripadnosti glavnog pregovarača, kada je rečeno da to ne treba da bude lice iste nacionalnosti kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara.

"Inputirati predsjedavajućoj Savjeta ministara da je donijela odluku o glavnom pregovaraču je netačno, ona je samo rekla da imamo obavezu donijeti odluku o imenovanju glavnog pregovarača", navela je Filipovićeva.

Poslanik DF-a Zlatan Begić rekao je da ova stranka neće podržati da Predstavnički dom imenuje glavnog pregovarača, navodeći da je to nadležnost Predsjedništva BiH.

