Budžet BiH vraćen Predsjedništvu, sporan dio o povećanju plata

Budžet BiH vraćen Predsjedništvu, sporan dio o povećanju plata

Autor Nikolina Damjanić
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da prijedlog ovogodišnjeg budžeta vrati Predsjedništvu na doradu, jer dokument nije dovoljno jasno strukturisan, posebno u dijelu koji se odnosi na povećanje plata.

Budžet vraćen na doradu Predsjedništvi BiH Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio zaključak kojim se Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu vraća Predsjedništvu na doradu, budući da nije analitički i sadržajno strukturisan da može biti realizovan u dijelu koji se tiče povećanja plata.

Za ovaj zaključak glasala su 23 poslanika, 11 je bilo protiv, a pet suzdržanih.

Ovaj zaključak predložio je poslanik Naše stranke Predrag Kojović.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara zaključujući današnju sjednicu rekao je da će se Prijedlog budžeta, ukoliko Predsjedništvo bude ekspeditivno i ukoliko svi materijali budu spremni za raspravu, može razmatrati na sjednici 11. septembra u 10.00 časova.

"Ako do tada ne bude dostavljen budžet u isto vrijeme biće redovna sjednica. A ako bude hitna, redovna će biti po završetku hitne", naveo je Čavara.

(MONDO)

