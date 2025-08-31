Dodik oštro pred sutrašnju sjednicu Predstavničkom doma: "Taj budžet neće proći"

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, rekao je da je budžet BiH o kojem bi sutra trebalo da raspravlja Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predložen mimo Ustava i zakona, te pozvao srpske poslanike da ne podrže taj dokument.

"Taj budžet krši nekoliko članova Ustava. Institucije kulture ne pripadaju nivou BiH. Oni to žele da nametnu", rekao je Dodik novinarima u Gradišci.

On je istakao da je osim toga, važno da srpski poslanici ne prihvate povećanje sredstava za odbranu.

"To bi išlo sve na teret prihoda Republike Srpske i mislim da srpski poslanici, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju, treba to da odbiju", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je ukazao da u ovom slučaju nije važno srpsko jedinstvo, već racionalnost.

"Ne želim da dajem ocjene, ali mislim da taj budžet neće proći. Ako prođe u Predstavničkom domu, neće u Domu naroda jer SNSD tamo ima tri delegata", poručio je Dodik.

