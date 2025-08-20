"Prvo zakon, pa onda novac": Poslanici SNSD-a neće podržati budžet BiH

Poslanici SNSD-a iznijeli su brojne kritike na Prijedlog budžeta BiH koji je juče usvojilo Predsjedništvo BiH.

"Svako uvođenje novih budžetskih korisnika mimo zakona je nezakonito i niko nema pravo da usvaja takva rješenja, a prilikom pripreme budžeta institucija BiH izašlo se iz okvira zakona o fiskalnom savjetu i finansiranju institucija BiH", rekao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

Špirić je ukazao da nijedan zakon ne poznaje servisiranje duga BHRT-a, za šta je u Prijedlogu budžeta planirano 22 miliona KM, kao ni finansiranje institucija kulture na nivou BiH.

"Prvo zakon, pa onda novac", naglasio je Špirić.

Govoreći o zahtjevu Ministarstva odbrane u Savjetu ministara za većim budžetom, Špirić je upitao zašto im trebaju dodatna sredstva kada godinama posluju u suficitu.

"Prvo moramo stvoriti kapacitet da potroše sredstva koja su im odobrena, to je ministarstvo koje niz godina posluje u suficitu, pa zašto će im ta sredstva? Koja je još vojska napravljena sa 28 miliona", upitao je Špirić.

On je dodao i da je budžet koji je dostavljen u elektronskoj formi iz Predsjedništva kreiran u nivou od 1.570.500.000 KM i ne slaže se sa onim u papirnoj formi u iznosu od 15 miliona KM, što onemogućava izvršenje budžeta.

"Ako ne prihvate amandmane koje predložimo, nećemo prihvatiti budžet i nećemo da raspavljamo o izvanzakonskim rješenjima", rekao je Špirić i podsjetio da Predsjedništvo u septembru predlaže budžet koji je trebao biti usvojen prošle godine.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da prijedlog budžeta koji su u Predsjedništvu BiH utvrdili članovi Željko Komšić i Denis Bećirović nije ustavan jer u sebi sadrži finansiranje takozvanih institucija kulture od značaja za BiH, s obzirom na to da su te ustanove u nadležnosti entiteta i kantona u Federaciji BiH.

Vulićeva je Srni rekla da budžet predstavlja izvršavanje tobožnjeg naloga takozvanog visokog predstavnika o finansiranju institucija kulture u Sarajevu.

Ona je dodala da verzija budžeta koju je Predsjedništvo preglasavanjem juče utvrdilo ne sadrži preporuku Savjeta ministara.

Prema njenim riječima, dosadašnja praksa Predsjedništva BiH bila je da ministra finasija i trezora u Savjetu ministara ovlasti da u njihovo ime pojašnjava utvrđeni budžet pred komisijama i domovima parlamenta BiH, a da članovi nisu dolazili na sjednice.

"S obzirom na to da takva verzija budžeta ne sadrži preporuku Savjeta ministara, ministar finansija bi trebao da odbije takvo ovlaštenje u ime Ministarstva, kako ne bi bilo dato zamjeniku ministra. Poslanici i delegati treba da zahtijevaju da predsjedavajući Predsjedništva BiH ili član kojeg Predsjedništvo odredi, dođe na sjednice u ime predlagača. Budžet ne treba ni razmatrati dok se to ne desi", naglasila je Vulićeva.

Argumenti da su institucije kulture osnovane zakonima Savezne Republike BiH i takozvane republike BiH i da su ti propisi na snazi jer ih Parlamentarna skupština BiH nije stavila van snage niti donijela nove, Vulićeva smatra netačnim zato što parlament BiH nije kontinuitet Skupštine SR BiH.

Budući da, dodaje Vulićeva, kultura nije ustavna nadležnost BiH, svi propisi o "institucijama kulture BiH" ne mogu ostati na snazi i nisu na snazi stupanjem na snagu Ustava jer su u direktnoj suprotnosti s njim, te se ne može pozivati na kontinuitet pravnih propisa.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić smatra da prijedlog budžeta koji su u Predsjedništvu BiH utvrdili članovi Željko Komšić i Denis Bećirović ne bi trebalo da bude predmet razmatranja, a kamoli usvajanja dijela poslanika iz Republike Srpske.

"Imamo neustavno djelovanje članova Predsjedništva BiH, a srpski član Željka Cvijanović nije željela da učestvuje u tome. Imamo budžet koji nema preporuku Savjeta ministara", izjavio je Kojić Srni.

On je istakao da se vrlo svjesno zaobilaze procedure, što se vidi jer su uvrštene određene budžetske stavke za institucije koje uopšte nisu zakonom definisane.

"Potpuno je nevjerovatno da određenim institucijama dajete budžet veći nego što su zahtijevale, kompletno se urušava ustavni sistem i zakonske obaveze institucija da prikažu svoje potrebe za budžet", upozorio je Kojić.

Poslanik SNSD-a je ukazao da nastojanje obezbjeđivanja dodatnih sredstva za budžet Ministarstva odbrane u Savjetu ministara pokazuje namjeru Bošnjaka da Oružane snage budu isključivo bošnjačke, što dodatnim naoružavanjem predstavlja potencijalnu bezbjednosnu opasnost ne samo u BiH, nego i za čitav region.

"Očigledno je da imamo određene planove i ponovo neustavno djelovanje", dodao je Kojić.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je da neće podržati prekrojeni prijedlog budžeta zajedničkih institucija BiH kojim su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić oduzeli nadležnost Ministarstvu finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Praktično su preuzeli nadležnost Ministarstva finansija. Hoće li sutra preuzeti nadležnosti Ministarstva pravde i Ministarstva saobraćaja, baš me zanima", rekao je Vujičić Srni.

On smatra da je potpuno besmisleno povećavati budžet Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara za nabavku novog oružja.

"Ne znam samo čemu vodi naoružavanje i nabavka oružja. Protiv koga će to oružje, ne daj Bože, biti upotrijebljeno?", upitao je Vujičić.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo finansija u Savjetu ministara dostavilo je budžet kakav je mogao biti usvojen i kreiralo ga prema potrebama svake institucije.

Vujičić je naveo da je interesantno da Predsjedništvo BiH nije sebi smanjilo budžet, već ga je i povećalo.

"Vrlo neodgovoran pristup Predsjedništva. Formalno pokušavaju da iskoriste svoju obavezu da predlažu budžet, ali ovakav način prekrajanja budžeta bez Ministarstva finansija je besmislen i ništa neće korisno donijeti ni građanima, ni institucijama", poručio je Vujičić.

Predsjedništvo BiH utvrdilo je juče Prijedlog budžeta za ovu godinu, a srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je budžet koji su usvojili Denis Bećirović i Željko Komšić toliko nakaradan, nestručan i avanturistički da je očigledno da su ga kreirali oni koji se nikada time nisu bavili.

