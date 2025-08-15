Amidžić smatra da je predloženi budžet institucija BiH suprotan zakonu, osvrnuo se i na kupovinu zgrade UIO u Banjaluci

"Neću da obrazlažem predloženi budžet u kome nema 25 miliona KM za povećanje plata radnicima u zajedničkim institucijama"

Izvor: Savjet ministara BiH

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas u Banjaluci da nije saglasan sa Prijedlogom budžeta institucija BiH za ovu godinu u kome je, među ostalim, predviđeno 60 miliona KM za Ministarstvo odbrane i kupovinu naoružanja, te za BHRT i za takozvane institucije kulture na nivou BiH.

"Ovo su predložili predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i hrvatski član Željko Komšić, s čime nisam saglasan i sve je suprtono zakonu. Istovremeno, nisu predviđena sredstva za povećanje plata za radnike u zajedničkim institucijama, a sjednica Predsjedništva BiH trebalo bi da bude održana u predstojeći utorak", rekao je Amidžić na konferenciji za novinare.

On je istakao da je predložili budžet institucija BiH suprotan i stavovima struke i Fiskalnog savjeta BiH.

"Tobože, ako ja ne znam da uradim nešto, onda će to uraditi zamjenik ministra finansija i trezora Muhamed Hasanović", dodao je Amidžić.

Prema njegovim riječima, Bećirović i Komšić negiraju struku.

"Ovakvim prijedlogom jasno su rekli da nije potrebno 200 radnika u Ministarstvu finansija i trezora u Savjetu ministara da bi budžet bio konkretno sačinjen, niti Savjet ministara, nego su dovoljna njih dvojica. Neću da obrazlažem predloženi budžet u kome nema 25 miliona KM za povećanje plata radnicima u zajedničkim institucijama", istakao je Amidžić.

On je naglasio da je uvijek ispoštovan zahtjev Memorijalnog centra Srebrenica, a da sada Bećirović i Komšić ovom centru daju još dodatnih 517.000 KM iako to nije traženo.

"Prekršena je procedura za Prijedlog budžeta i sve je sada skaradno. Imali smo i pravosudni proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa jasnim ciljem da bude skloljen. Jedno od nastojanja jeste i da ja budem sklonjen. Evo zašto, zato što su u predloženom budžetu predviđena dodatna izvajanja za Oružane snage BiH od 31,5 miliona KM da bi ministar Zukan Helez mogao kupovati naoružanje", kaže Amidžić.

On je naveo da su predviđena i 22,5 miliona KM za BHRT koji ima nesposoban menadžment.

"Zašto novac ne proslijedimo i RTRS i FTV? Na kraju osam miliona KM predviđeno je za takozvane institucije kulture na nivou BiH na čijem čelu su Bošnjaci. Uvažavajući kluturu i istoriju Bošnjaka, kao Srbin nisam saglasan da moju kulturu i istoriju pišu Bošnjaci, niti žeilim njima ništa da namećem. I zato smetam", kategoričan je Amidžić.

On je upitao opoziciju i njene lidere da li im ovakav predloženi budžet smeta i da li će ga podržati u Predstavničkom domu parlamenta BiH?

"Da li ovo podržatvate i to ćete saopštiti građanima Republike Srpske? Da li je to odgovornost i treba da dobije podršku u parlamentu BiH? Ne smeta vam da će biti preglasana srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i da se novac troši na naoružanje, ali vam smeta Molorad Dodik, Cvijanovićeva i ja! Ovo nije put kojim treba da ide BiH i na tome ne može opstati. Ovo radi onaj koji želi zlo BiH, a neka sindikat SIPE tuži koga hoće, jer je sve jasno kada je riječ o povećanju plata", rekao je Amidžić.

O kupovini zgrade UIO: "Pravobranilaštvo BiH želi da ponuđač tuži državu"

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas da Pravobranilaštvo BiH nije reagovalo kada je bilo riječi o kupovini objekata u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, za razliku od kupovine zgrade Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) u Banjaluci i da je stav ove institucije neobavezujući.

Amidžić je naveo da ima osjećaj da neko u Pravobranilaštvu BiH želi da ponuđač zaradi novac, odnosno da tuži BiH, naplati novac i da mu ostane objekat u vlasništvu.

"Pojasniću, kada se propuste rokovi iz ponude, onda ponuđač ima pravo da tuži BiH i naplati komletan novčani iznos i da mu ostane objekat u vlasništvu. Neobavezujući je stav Pravobranilaštva i njihovim ponašanjem će biti ovo što sam naveo", rekao je Amidžić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je dodao da svako ko krši zakon treba da odgovara.

SRNA