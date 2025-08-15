Čekaju se pravosudne institucije: Pravobranilaštvo BiH traži obustavu kupovine "kumovske zgrade"

Pravobranilaštvo BiH zatražilo je od UIO BiH da obustavi sve aktivnosti oko realizacije posla vrijednog 99,5 miliona KM.

Pravobranilaštvo BiH zatražilo je od UIO BiH da obustave sve aktivnosti u sprovođenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku kupovine objekata u Banjaluci za potrebe UIO, tj. kupovine zgrade "Grand Tradea" u vlasništvu Mila Radišića, za 99,5 miliona KM, sve dok se o ovom slučaju ne izjasne nadležne pravosudne institucije.

Takođe, Pravobranilaštvo je od UIO BiH zatražilo da im dostave cjelokupnu tendersku dokumentaciju u vezi s ovom javnom nabavkom, a sve ovo je rezultat odgovora na zaključak Predstavničkog doma PS BiH, a kojim se od Pravobranilaštva tražilo pokretanje pravnog spora u vezi sa navedenom kupovinom Radišićeve zgrade.

Međutim, prije nego što Pravobranilaštvo BiH pokrene bilo kakav upravni spor, oni su se pozvali na članove 44. i 213. (stav 2) Zakona o upravnom postupku BiH, te su se žalbom obratili Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, da bi se ta kancelarija prva izjasnila o ovom slučaju.

"Odredbom člana 213. stav 2. je propisano da tužilac, pravobranilac i druga tijela, kad su zakonom ovlašćeni, mogu izjaviti žalbu protiv rješenja kojim je povrijeđen zakon u korist pojedinaca ili pravne osobe, a na štetu javnog interesa", podsjećaju iz Pravobranilaštva BiH.

Iz Pravobranilaštva BiH podvlače da se podnošenjem žalbe Kancelariji za razmatranje žalbi BiH automatski obustavlja izvršenje osporavane odluke.

Sada se čeka stav Kancelarije, iz koje su kazali sljedeće:

"Žalba je dostavljena našoj kancelariji. Sada izvjestilac ima 15 dana da prikupi sve informacije, a onda još 15 dana da se o tome izjasni".

Ovo praktično znači da bi Kancelarija trebalo da se izjasni o žalbi do kraja avgusta, ili najkasnije prvoj dekadi septembra ove godine.

Jasmin Ermić, član Komisije za borbu protiv korupcije PD PS BiH, nada se pozitivnim vijestima od strane žalbene kancelarije.

"Ukoliko Komisija za razmatranje žalbi ipak odbije žalbu, onda se Pravobranilaštvo BiH svakako u skladu sa zaključkom PD PS BiH treba obratiti Sudu BiH, da osporava odluku, odnosno da se pokrene upravni spor", pojašnjava Emrić.

Na pitanje šta bi se desilo ako bi sve odluke bile u njihovu korist, ali bi UIO na kraju odbio da ih sprovede, Emrić navodi da je PD PS BiH zaključkom zatražio od Pravobranilaštva BiH da se opet obrate Sudu BiH koji bi odlučivao o odgađanju predmetne odluke.

"Ovo što je sad krenulo to znači da se sada obustavlja izvršenje Odluke o kupoprodaji objekata za potrebe UIO, koja se osporava do konačne sudske odluke", kazao je Emrić.

Ali, dok iz Komisije za borbu protiv korupcije PD PS BiH očekuju dobre vijesti, kako od strane Komisije za razmatranje žalbi, Pravobranilaštva, a u krajnjoj liniji i od Suda BiH, oni su u informaciji koju im je dostavila Magdalena Papić, pravobranilac BiH, obaviješteni i o mogućim pravnim i praktičnim rizicima u ovom slučaju.

Naime, ističe se da je ishod žalbenog postupka pred Komisijom za razmatranje žalbi BiH trenutno neizvjestan zbog činjenice da je neizvjesno da li će ta komisija kao i Sud BiH prihvatiti Pravobranilaštvo BiH kao ovlašćenog podnosioca žalbe.

Nadalje, upozoravaju da postupak prikupljanja i analize dokumentacije potrebne za pokretanje upravnog spora iziskuje dodatno vrijeme, zbog čega, tvrde, postoji realna opasnost od isteka roka važenja ponude izabranog ponuđača.

Ako se to desi, poručuju, stiže novi problem.

"U tom kontekstu upozoravamo da bi usljed prolongiranja postupka i neizvjesnosti konačnog ishoda mogla nastupiti šteta po ugovorno tijelo, uključujući i mogućnost da izabrani ponuđač (Grand Trade) pokrene tužbu protiv BiH radi naknade štete zbog nemogućnosti realizacije ugovora, jer je ponuđač izabran", navodi se u dokumentu koji potpisuje Magdalena Papić, pravobranilac BiH.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" pisale, uloga Pravobranilaštva BiH u ovom slučaju je ključna, jer, kako nam je pojasnio bivši pravobranilac Mlađen Mandić, Pravobranilaštvo je jedino koje se pita da li će biti sklopljen posao između UIO BiH i "Grand Tradea", vrijedan 99,5 miliona KM.

"Pravobranilaštvo BiH po zakonu čuva imovinsko-pravne interese BiH, oni dakle zastupaju sve - od parlamenta do neke agencije. Pravobranilaštvo BiH je to koje daje mišljenje na svaki ugovor. Ako pravobranilac ospori nešto, neće da potpiše, onda od tog ugovora nema ništa. Ni Savjet ministara BiH niti bilo ko od njih nije pravno lice. Znači, ako bude kupovina te zgrade ili nešto drugo, ugovor bi trebalo da potpiše Pravobranilaštvo BiH, jer oni bez njega ne mogu zaključiti nikakav ugovor, ni kupiti bilo šta, čak ni čačkalicu ili kilogram luka", rekao je Mandić tom prilikom.

S druge strane, iz SNSD-a su kazali da se od ove teme pravi politički performans, da proces javne nabavke nije nešto što Pravobranilaštvo BiH treba da kontroliše i prati, već da za to postoji Komisija za žalbe i sve institucije koje mogu da reaguju po tom pitanju.

