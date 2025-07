Amidžić: Ne prihvatamo da se Šmitove odluke ugrade u budžet institucija

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da neće prihvatiti da se u budžet institucija BiH ugrade nametnute odluke Kristijana Šmita.

Amidžić je rekao da sredstva od akciza pripadaju BiH i da jedan pojedinac mimo BiH ne može njima da raspolaže.

Govoreći o slučaju "Vijadukt", Amidžić je upitao ko ima hrabrosti da novac isplati na račun na Kanalskim ostrvima, koja ljudi iz EU smatraju zemljama trećeg svijeta bez obzira što su smještena između Velike Britanije i Francuske.

"Čiji je interes da se to isplati? Ja to pitam i kažem da ako ne počnemo razgovarati i dogovarati se na način kako je BiH i dogovorena, ne znam kako ćemo kao zemlja opstati i funkcionisati", naveo je Amidžić.

Na pitanje da li će i kada uputiti novi prijedlog budžeta institucija BiH prema Predsjedništvu BiH u kome će biti ugrađene odluke Šmita, Amidžić je odgovorio da ne zna kako će se to ostvariti.

"Kada su u pitanju izborne tehnologije nađite mi eksperta koji će do maja sljedeće godine provesti proces javne nabavke na iznos od 112 miliona KM, koji će sprovesti kompletnu proceduru i naći nabavljača spremnog da proizvede ove skenere, kojima oni govore da će povećati transparentnost", rekao je Amidžić.

On je upitao ko će ih dopremiti u BiH i instalirati do tada na sva izborna mjesta, navodeći da je to moguće samo ako je oprema spremna.

"Lično ću gledati prvo datum proizvodnje tih skenera. Je li neko misli da se to može proizvesti u tako kratkom roku? S druge strane da li neka javna institucija može u kratkom roku da provede tu javnu nabavku?", upitao je Amidžić.

Istakao je da je apsolutna laž da politička partija kojoj pripada ima problem sa izbornim tehnologijama koje su, kako je podsjetio, bile instalirane u Doboju i Zvorniku i to su mjesta gdje je ostvarena još veća izborna pobjeda nego što je bila.

"Nije problem izborna tehnologija već gdje će tih 112 miliona KM završiti i ko je odlučio da se troše na takav način, čija je oprema i od koga se nabavlja?", naveo je Amidžić.

On je istakao da neće prihvatiti ovako nametnute odluke.

"Mi što budemo mogli uraditi da opstruišemo te procese, mi ćemo uraditi i nećemo prihvatiti. Zamislite mog zamjenika veseli se što je potpisao da će prebaciti sredstva na Kanalska ostrva. Ja to ne bih smio potpisati nema šanse. On se veseli i što će potrošiti 112 miliona KM na već napravljenu opremu", naveo je Amidžić.

