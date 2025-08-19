Predsjedništvo BiH usvojilo prijedlog budžeta za 2025. godinu, Cvijanovićeva glasala protiv

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas prijedlog budžeta državnih institucija za 2025. godinu. Za budžet su glasali predsjedavajući Denis Bećirović i član Željko Komšić, dok je protiv bila Željka Cvijanović.

Da bi stupio na snagu, budžet mora potvrditi i oba doma Parlamenta BiH.

U posljednjem trenutku u prijedlog je uvršten i amandman Željka Komšićakojim se izdvaja pet miliona KM za održavanje izbora za predsjednika Republike Srpske.

Bećirović i Komšić uložili su više amandmana na budžet koji je prethodno usvojilo Vijeće ministara, a odnose se na Ministarstvo odbrane, javni servis, te institucije kulture.

Prema njihovom prijedlogu, Državna televizija BHRT treba dobiti 20 miliona KM, što je, kako navode, minimalni iznos potreban za nesmetano funkcionisanje nakon uvođenja minimalne plate od 1.000 KM.

Za Arhiv BiH prvobitno je bilo planirano nešto više od milion KM, ali bi po novom prijedlogu trebalo da bude izdvojeno dodatnih 2,25 miliona KM za digitalizaciju arhivske građe.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) trebala je dobiti 43 miliona KM, što je dva miliona manje nego 2024. godine. Međutim, amandmanom Predsjedništva predloženo je povećanje od tri miliona, pa bi konačan budžet SIPA-e mogao iznositi više od 48 miliona KM.

Budžet Uprave za indirektno oporezivanje u nacrtu je bio umanjen za čak 18,6 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, kada je iznosio 178,4 miliona. Prema prijedlogu iz Predsjedništva, predviđeno je povećanje od 3,6 miliona KM namijenjeno za granične prelaze.

Agencija za zaštitu ličnih podataka trebala bi dobiti povećanje budžeta za 13 miliona KM, čime bi njen budžet dostigao 48 miliona.

Za Memorijalni centar Srebrenica planirano je povećanje od 564.000 KM, pa bi budžet ove institucije iznosio 2,04 miliona KM.

Prijedlog predviđa i oko 12 miliona KM za sedam institucija kulture, dodatna sredstva za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, te povećanje plata za državne službenike sa srednjom stručnom spremom, kao i za zaposlene u OS BiH i SIPA-i.

Za nabavku opreme Oružanih snaga BiH planirano je 28 miliona KM.

