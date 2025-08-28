Zaposleni u institucijama BiH spremaju tužbu: "Ukrali ste nam 15 miliona KM od plata"

Oko 23.000 zaposlenih u institucijama BiH priprema zajedničku tužbu protiv više bh institucija jer im je, kako tvrde, zbog neusvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, za samo osam mjeseci ove godine "ukradeno od plata više od 15 miliona KM".

Izvor: MONDO

Radnici, koje zastupaju tri reprezentativna sindikata, odnosno Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih organa BiH, sa advokatskim timovima uveliko dogovaraju posljednje detalje kako bi tužbu protiv Predsjedništva BiH, Savjeta ministara BiH i drugih mogli predati Sudu BiH već do kraja septembra.

"Mi apsolutno više nemamo sagovornika u institucijama BiH, ni od članova Predsjedništva BiH, Savjeta ministara BiH. Radimo ubrzano sa advokatskim timovima da napravimo zajednički upravni odbor i da se ta inicijativa pokrene", kaže Radenko Mirković, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

On za "Nezavisne novine" podsjeća da je od 1. januara ove godine osnovica za obračun plata povećana sa 600 KM na 631,5 KM, ali da se to ne primjenjuje jer nije usvojen budžet institucija za 2025. godinu. Za sve krivi bh političare.

"Ovo je prešlo sve granice. Nama su već osam mjeseci ukrali platu. Pogubno je reći da higijeničarka ima platu od 720 KM. Preko 15 miliona maraka su nam dosad uzeli, ako ćemo gledati sa svim aktivnostima, minulim radom i ostalim", tvrdi Mirković.

Svjesni da se ovakav udar na lične zarade zaposlenih u institucijama BiH dešava sve češće, sindikati su još ranije tražili izmjene i dopune Zakona o platama BiH, a u njima su predvidjeli da primjena pomenute osnovice za obračun plate više ne zavisi od toga da li će budžet institucija biti usvojen ili ne, već da se po automatizmu ona primjenjuje od 1. januara svake godine.

Ova ideja prošla je Savjet ministara BiH, ali je zaglavila u parlamentu BiH.

"Sindikati se godinama bore da poprave status zaposlenih, da imamo ono što nam po zakonu pripada. Iako je osnovica povećana, sad se primjenjuje ona stara iz 2024. godine i samim tim smo oštećeni. Ići ćemo sa tužbama po svim segmentima gdje smatramo da smo finansijski oštećeni", poručuje Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UIO BiH.

Ističe da nadležni isključivo prebacuju odgovornost s jednih na druge.

"U Savjetu ministara BiH prezentiraju da je za neusvajanje budžeta odgovorno Predsjedništvo BiH. Evo, sada je Predsjedništvo usvojilo budžet, ali je pitanje da li će ga usvojiti Predstavnički dom PS BiH, pa onda Dom naroda BiH. Pa sve i da bude tamo usvojen, po zakonu primjena osnovice ide tek od narednog mjeseca, tako da ćemo mi ući i u oktobar, što će biti punih devet mjeseci kako su uzimali novac koji smo zaradili i mi smo praktično pokradeni. A onda, da stvar bude gora, ta sredstva su već ukalkulisana u budžet i vjerovatno će ih oni na kraju preusmjeriti na neke druge stavke umjesto nama", dodaje Mrnjavac.

Koliko su sindikati u pravu kada kažu da političari odgovornost prebacuju s jednih na druge, svjedoče i izjave koje su dobile Nezavisne novine.

Mia Karamehić Abazović, predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PS BiH, poručuje da podržava zahtjeve tri sindikata.

"Potpuno razumijem zaposlene u državnoj službi čije su plate trenutno značajno niže i od onih u entitetu Republika Srpska i entitetu FBiH, kao i od onih u opštinskim službama oba entiteta i zaista imaju razloga da budu nezadovoljni", navodi Karamehić Abazovićeva.

Što se tiče problema sa budžetom za ovu godinu, ističe da je on nastao isključivo zbog činjenice da ministar finansija BiH Srđan Amidžić nije uputio taj dokument u proceduru još u oktobru 2024. godine, kako je to zakonom predviđeno.

"Da je budžet bio upućen u proceduru na vrijeme, bilo bi sasvim dovoljno vremena i za razmatranje budžeta po redovnoj proceduri, što bi demokratski bilo najprihvatljivije. Trenutno smo osuđeni da, kao i protekle godine, budžet donosimo po hitnoj proceduri, na način koji je nepotrebno iskomplikovan. Nadam se da će 1. septembra na sjednici PD PS BiH budžet biti usvojen, a onda da će Dom naroda BiH postupiti jednako odgovorno", kazala je Karamehić Abazovićeva.

Međutim, usvajanje budžeta je pod velikim znakom pitanja, jer predstavnici SNSD-a smatraju da je način na koji je on sada upućen u parlament BiH neustavan.

"Ovdje nije riječ ni o kakvom političkom prepucavanju, ovdje se radi o kršenju ustava i zakona. Ne postoji saglasnost za taj budžet. Imali smo jedan budžet koji Predsjedništvo BiH nije željelo da pošalje kao prijedlog koji je formiralo Ministarstvo finansija BiH, a sada imamo neustavan budžet na način da ga je Predsjedništvo usvojilo, ali ne kao prijedlog i saglasnost Ministarstva finansija. S druge strane, u budžetu se daje za neke korisnike više sredstava nego što su i oni tražili. Takvo jedno neustavno ponašanje ne smije da bude podržano", kazao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

(Mondo)